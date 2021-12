Điện Kremlin: Chính Kiev thừa nhận không phát hiện quân Nga hiện diện bất thường ở biên giới

Binh sĩ Nga. Ảnh AP

"Không có gì phải nghi ngờ, việc luân chuyển quân đội trên lãnh thổ của chúng tôi chỉ đơn giản là đặc quyền của chúng tôi. Bạn cần phải biết rằng có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Ví dụ, ý kiến của một số quan chức cấp cao Ukraine đã được công bố trong những ngày gần đây rằng, rõ ràng họ không phát hiện thấy sự hiện diện bất thường của quân đội Nga dọc biên giới có thể gây lo ngại cho Ukraine. Những tuyên bố như vậy cần phải được công bố rộng rãi", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Alexey Danilov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Novoye Vremya (hay New Time) hôm thứ Tư 29/12 rằng, Kiev không thấy sự hiện diện đông đảo của quân đội Nga ở biên giới với Ukraine. Ngoài ra, Thư ký Ủy ban Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) về An ninh, Quốc phòng và Tình báo, ông Roman Kostenko cũng khẳng định rằng cho đến nay, không có lý do chắc chắn nào cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine.

Phương Tây và Kiev gần đây đang lan truyền những cáo buộc về một cuộc xâm lược tiềm năng của Nga vào Ukraine.

Ông Peskov tuyên bố những cáo buộc này là "rỗng tuếch và vô căn cứ", phục vụ cho một âm mưu làm leo thang căng thẳng.

Ông cũng chỉ ra rằng Nga không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, ông Peskov không loại trừ khả năng sẽ có những hành động khiêu khích nhằm biện minh cho những cáo buộc như vậy đồng thời cảnh báo rằng những nỗ lực sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo ông, Moscow đang thực hiện mọi nỗ lực có thể để giúp Kiev giải quyết cuộc xung đột ở Donbass, tiếp tục cam kết theo khuôn khổ định dạng Normandy Four và các Thỏa thuận Minsk.