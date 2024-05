Điện lực Thừa Thiên Huế diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Tình huống giả định do ảnh hưởng của hội tụ gió đông trên cao đi qua trục Trung Bộ, kết hợp không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn, gió giật mạnh, ngoài biển đông hình thành một cơn bão số 3 dự kiến đổ bộ vào khu vực Trung Bộ, tâm bão đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều ngày 28/5/2024 vào lúc 19h00 bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế tâm bão địa phận khu vực Quảng Điền làm nhảy Rec 471 trạm cắt Sịa đóng lặp lại không thành công, làm ngừng giảm cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng mất điện diện rộng trên địa bàn quản lý.

Ông Hồ Nghĩa - Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phát lệnh diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Ảnh: Diệu Huyền.

Sau khi bão tan, Trưởng tiểu Ban chỉ huy PCTT&TKCN Điện lực Quảng Điền chỉ đạo phân công các CBCNV đơn vị đi kiểm tra sự cố đường dây phát hiện sơ bộ sự cố, do ảnh hưởng của bão giông sét, kèm mưa to gây mất điện diện rộng khu vực xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước tình hình diễn biến sự cố phức tạp, qua báo cáo của Tiểu ban PCTT&TKCN, Điện lực Quảng Điền đề nghị Công ty hỗ trợ để xử lý cấp điện kịp thời cho khách hàng. Công ty nhận định khu vực sự cố là tuyến đường dây 22kV cấp điện cho khu vực là nơi trung tâm hành chính của xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, các làng nghề truyền thống HTX Mây tre đan Bao La, chợ Quảng Phú cần phải triển khai khắc phục sớm và yêu cầu tăng cường sự hỗ trợ của các đơn vị xây lắp Điện trên địa bàn tỉnh là Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thừa Thiên Huế có đầy đủ nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm thực tiển đảm nhận được yêu cầu của công việc.

Đúng vào lúc 7h00 ngày 29/5/2024, ông Hồ Nghĩa - Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã phát lệnh diễn tập dưới sự tham gia lực lượng Đội xung kích của Điện lực Quảng Điền, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thừa Thiên Huế với trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện đầy đủ, tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai gây ra với số người tham gia quy mô gần 50 người.

Nhóm công tác dựng cột trong buổi diễn tập. Ảnh: Diệu Huyền.

Nội dung thực hiện diễn tập là công tác thay cột, lắp xà, sang dây, di chuyển TBA, phát quang hành lang tuyến, di chuyển lắp đặt hệ thống đo đếm…do Đội xung kích Điện lực Quảng Điền và các đơn vị thi công hỗ trợ thực hiện nhiều nhóm công tác.

Buổi diễn tập đã diễn ra đúng theo phương án diễn tập PCTT&TKCN năm 2024 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã được duyệt đảm báo đúng tiến độ, theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình diễn tập.

Buổi diễn tập, đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng tổ chức, điều hành của các đơn vị trong công tác phối hợp xử lý, khắc phục kịp thời tình huống sự cố do thiên tai. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện cho toàn thể cán bộ công nhân viên; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai, bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện của đơn vị trên địa bàn quản lý, qua đó giúp cán bộ công nhân viên nắm chắc các kỹ năng, quy trình phối hợp trong xử lý các tình huống sự cố lưới điện, thiết bị điện, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục các tình huống sự cố do thiên tai gây ra.

Nhóm công tác kéo dây, lắp xà sứ. Ảnh: Diệu Huyền.

Kết thúc buổi diễn tập, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN, các thành viên Ban chỉ huy và các đơn vị tham gia diễn tập đã tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác diễn tập.

Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp theo đúng nội dung, chương trình đề ra và đã rút ra được nhiều bài học bổ ích, chủ động hơn trong công tác PCTT&TKCN khi có thiên tai xảy ra, qua đó nâng cao năng lực và cách thức điều hành chỉ đạo của Ban PCTT&TKCN về các tình huống khẩn cấp trong toàn Công ty; nâng cao tính sẵn sàng trong công tác PCTT&TKCN để khôi phục cấp điện nhanh cho các phụ tải bị ảnh hưởng mất điện do thiên tai gây ra an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; nâng cao kinh nghiệm trong khắc phục thiên tai nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai của các đơn vị trực thuộc và Đội xung kích của đơn vị và đảm bảo sự phối hợp giữa Đội xung kích và các đơn vị phối hợp trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây nên, khả năng huy động phương tiện giao thông, cơ sở vật chất.

Đồng thời buổi diễn tập rèn luyện cho công nhân tác phong công tác chuyên nghiệp, thực hiện công việc theo đúng quy trình, luôn đảm bảo an toàn, chính xác và nhanh chóng.