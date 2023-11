Điện lực Thừa Thiên Huế hoàn thành khôi phục lưới điện sau mưa lũ

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 13/11/2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm gió mạnh, giông lốc cục bộ và lưu lượng nước thượng nguồn về nhiều gây ngập lụt trên diện rộng, tại huyện Nam Đông còn xảy ra tình trạng sạt lở và ngập úng do mưa lớn nước đổ về và chảy xiết.

Điện lực Thừa Thiên Huế bố trí máy phát dự phòng phục vụ điều hành công tác ứng phó lũ lụt của UBND tỉnh. Ảnh: Phương Huyền.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan, bám sát chỉ đạo của các cấp. Với tình hình trên, các đơn vị Điện lực buộc phải sa thải (tạm ngừng cung cấp điện) phụ tải để đảm bảo an toàn cho người dân vùng bị ảnh hưởng do ngập lụt, làm gián đoạn điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Lưới điện trung hạ áp xảy ra sự cố một số xuất tuyến, cây ngã đổ vào đường dây… đã được các đơn vị xử lý, khắc phục khôi phục đóng điện tốt. Công ty đã tập trung, chú trọng đảm bảo ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng như trụ sở các cơ quan chính quyền tỉnh, thành phố, các huyện/thị xã, công an, quân đội, bệnh viện, nhà máy nước.

Kiểm tra lưới điện, đặc biệt là các khu vực ngập lụt. Ảnh: Phương Huyền.

Cũng trong thời gian này, khắc phục khó khăn khi một số địa bàn nước ngập sâu, điện lực các địa phương chủ động sử dụng các phương tiện như ghe, thuyền…, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tiếp cận để kiểm tra, sửa chữa các khu vực bị mất điện; đồng thời, cập nhật liên tục các diễn biến của thời tiết, tuyên truyền cho người dân, khách hàng sử dụng điện trước, trong và sau bão, lụt để đảm bảo an toàn điện thông qua các kênh truyền thông của các báo, đài, mạng xã hội, cử nhân viên phụ trách theo dõi các kênh để kịp thời ghi nhận phản ánh của khách hàng.

Điện lực Thừa Thiên Huế tăng cường tuyên truyền an toàn điện và chia sẻ các thông tin trước, trong và sau ngập lụt. Ảnh: Phương Huyền.

Với tình hình mưa lớn, ngập lụt diện rộng, với phương châm "An toàn, nhất là an toàn về điện cho người dân và khách hàng được đặt lên trên hết, trước hết", Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang theo dõi sát tình hình mưa lũ, nước rút đến đâu thực hiện kiểm tra kỹ và đảm bảo an toàn điện mới đóng điện trở lại.

Huy động tổng lực theo sát tình hình nước rút. Ảnh: Phương Huyền.

Đợt thiên tai này, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ghi nhận số khách hàng mất điện do ảnh hưởng mưa lớn và ngập lụt là 162.853 khách hàng (chiếm 49,03% tổng số khách hàng quản lý), số TBA mất điện: 1.079 TBA (chiếm 39,16%).

Kiểm tra kỹ từng trạm biến áp. Ảnh: Phương Huyền.

Đến hết ngày 16/11/2023, qua theo dõi sát tình hình nước rút và kiểm tra lưới điện, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã khôi phục cấp điện cho hơn 97% khách hàng trừ các vùng thấp trũng ngập sâu, khó tiếp cận. Trong quá trình khôi phục lưới điện sau lũ lụt, Công ty còn gặp tình hình thời tiết bất lợi với không khí lạnh tăng cường và mưa lớn trở lại tại một số khu vực, dẫn đến tình hình nước rút chậm.

Khách hàng gửi lời cảm ơn đến Điện lực thông qua mạng xã hội. Ảnh: Phương Huyền.

Đến 14 giờ 46 phút, ngày 17/11/2023, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã khôi phục cấp điện 100% phụ tải khách hàng toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần trong việc ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn sau thiên tai.

Ngày 17/11/2023, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư, Chủ tịch Công doàn EVNCPC Trần Đình Hà và đoàn công tác đã đến thăm, động viên các nhóm công tác đang khẩn trương khôi phục cấp điện tại Thừa Thiên Huế sau đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNCPC cùng đoàn công tác thăm, động viên các nhóm công tác tại các Điện lực nỗ lực hoàn thành công tác khôi phục cấp điện sau lũ (Ảnh: EVNCPC).

Tổng giám đốc EVNCPC, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC và đoàn công tác ghi nhận và biểu dương Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc đã nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện sau lũ, sớm khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã nỗ lực đảm bảo an toàn điện, chung tay cùng các đơn vị, ban, ngành, địa phương và người dân vượt qua đợt mưa lũ lịch sử. Trong quá trình đó, Công ty đã nhận được rất nhiều tình cảm và động viên, hỗ trợ của người dân trên địa bàn, qua đó nâng cao sự hài lòng, uy tín và hình ảnh đẹp của Công ty nói riêng và ngành điện nói chung với cộng đồng, khách hàng.