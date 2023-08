Điện lực TT- Huế: Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch được giao

Tham dự Hội nghị có Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Ban Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, PC Thừa Thiên Huế đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, lưới điện vận hành an toàn, chất lượng điện năng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu cung ứng điện, phục vụ tốt cho sinh hoạt - sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội góp phần ổn định chính trị xã hội trên toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đại Phúc – Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phương Huyền.

Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch được giao, cụ thể: Điện thương phẩm đạt 956,333 triệu kWh, tăng 3,90% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 48,35% so với kế hoạch EVNCPC giao. Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tính đến tháng 6/2023, Công ty đã hợp tác thu hộ với 16 ngân hàng và 10 tổ chức trung gian thanh toán, đa dạng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với nhu cầu của khách hàng; tỷ lệ hóa đơn không dùng tiền mặt đạt 99,91% cao hơn 20,35% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn kế hoạch giao; tỷ lệ thanh toán tự động qua các kênh đạt 51,93%, cao hơn 11,93% so với kế hoạch; tỷ lệ khách hàng giao dịch dịch vụ điện trực tuyến theo phương thức điện tử và cấp độ 4 đạt 100%.

Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trong 6 tháng đầu năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Ảnh: Phương Huyền.

Trong công tác kiểm tra sử dụng điện, trong 6 tháng đầu năm 2023, PC Thừa Thiên Huế đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 654 vụ vi phạm sử dụng điện (05 vụ trộm cắp điện, 535 vụ vi phạm sử dụng điện, 114 vụ vi phạm khác), tổng sản lượng điện truy thu 10.458 kWh, với số tiền bồi thường 627,7 triệu đồng.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong năm 2023, PC Thừa Thiên Huế thực hiện 32 công trình (10 công trình chuyển tiếp và 22 công trình giao mới) với tổng kế hoạch vốn là 169,894 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2023 đạt tỷ lệ phiếu giá ĐTXD trên 95%; sửa chữa lớn năm 2023 thực hiện 47 công trình với tổng kế hoạch vốn 31,78 tỷ đồng, ước thực hiện hoàn thành đạt 95% kế hoạch giao.

Về kết quả thực hiện chủ đề năm 2023, PC Thừa Thiên Huế đã xây dựng và triển khai chương trình "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phổ biến đến toàn thể CBCNV. Với tinh thần triệt để tiết kiệm chi phí, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ tiết kiệm định mức chi phí của PC Thừa Thiên Huế đạt 22,4% cao hơn 7,4% kế hoạch giao; thực hiện quản trị hàng tồn kho theo định mức và thanh lý 100% vật tư thiết bị tồn động kém phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng.

Xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất khó khăn, Công ty tập trung tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao.

Hội nghị kết thúc thành công với sự nhất trí, thống nhất cao của toàn thể CBCNV tham dự.