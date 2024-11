EVNSPC: Tiếp tục đóng điện, vận hành nhiều công trình điện 110kV trọng điểm phía Nam

10 ngày, đóng điện 5 công trình trọng điểm



Trong những tháng cuối năm 2024, với sự điều hành quyết liệt trong công tác đầu tư xây dựng, sâu sát tiến độ chi tiết từng dự án của lãnh đạo EVNSPC, hàng loạt công trình lưới điện trọng điểm đã được đóng điện thành công, đưa vào vận hành. Riêng từ ngày 7/11-17/11, EVNSPC đóng điện thành công thêm 5 dự án lưới điện.

Lãnh đạo EVNSPC trực tiếp kiểm tra công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Khánh Bình – Bình Dương.

Cụ thể, khuya ngày 17/11, EVNSPC và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Dự án "Nâng Công suất đường dây 110kV Long Bình – Đồng Nai". Công trình khi vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn phường An Bình, Bình Đa và khu đô thị - thương mại - dịch vụ của thành phố Biên Hòa trong tương lai.

Ngày 17/11/2024, EVNSPC cũng đóng điện, đưa vào vận hành dự án "Mở rộng ngăn lộ 110kV Vĩnh Thuận" (tỉnh Kiên Giang) thuộc công trình Đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận. Công trình nhằm mục tiêu chuyển đấu nối hoàn thiện sơ đồ vận hành làm tiền đề đóng điện, vận hành "Đường dây 110kV An Xuyên – Vĩnh Thuận" trong thời gian tới.

Ngày 14/11/2024, EVNSPC đóng điện thành công Dự án "Lắp máy 2 Trạm biến áp 110kV Long Điền (An Ngãi).

Công trình Đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận với chiều dài 41,22km, tổng mức đầu tư là trên 107 tỷ đồng, đi qua thành phố Cà Mau, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) và huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang). Dự án nhằm tạo mạch vòng liên kết 110kV giữa các Trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2 và Cà Mau 2; góp phần tăng cường độ tin cậy lưới điện khu vực huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang); huyện Thới Bình, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đảm bảo tiêu chí N-1 cho lưới điện 110kV trong tương lai của những khu vực này. Theo kế hoạch, công trình Đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Trước đó, ngày 15/11/2024, EVNSPC đóng điện thành công công trình Trạm 110kV khu công nghiệp Trường Xuân và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Tháp. Với tổng mức đầu tư gần 92 tỷ đồng, công trình được xây dựng theo tiêu chí phát triển lưới điện thông minh, được trang bị hệ thống thông tin liên lạc, giám sát và điều khiển từ xa SCADA, HMI, camera giám sát và hệ thống pin năng lượng mặt trời để hiện đại hóa công tác quản lý vận hành… Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải khu công nghiệp Trường Xuân và khu vực lân cận huyện Tháp Mười; nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối khu vực; hỗ trợ cung cấp và giảm tải phụ tải cho máy biến áp 110kV Tháp Mười; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Tháp Mười nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Công trình "Trạm 110kV khu công nghiệp (KCN) Trường Xuân và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Tháp" đã đóng điện thành công lúc 17h46 ngày 15/11/2024.

Ngày 14/11/2024, EVNSPC đã hoàn thành dự án Lắp máy 2 Trạm biến áp 110kV Long Điền (An Ngãi), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công trình góp phần đảm bảo nhu cầu phụ tải khu vực dự án và các khu vực lân cận trong giai đoạn 2020-2025; giảm bán kính cấp điện trung thế, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện năng và tăng cường độ tin cậy cung cấp điện; tăng độ linh hoạt trong vận hành cũng như từng bước nâng cấp lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn N-1 nhờ vào việc chuyển tải qua lại giữa các trạm 110/22kV trong khu vực...

Ngày 7/11, Công ty Điện lực Bình Dương đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình Cải tạo, mở rộng, nâng quy mô công suất (T3) trạm 110kV Khánh Bình, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Khi đi vào vận hành, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực thành phố Tân Uyên, Thủ Dầu Một và các khu vực lân cận trong giai đoạn 2022-2030; đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho các khách hàng trọng điểm thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Nam Tân Uyên mở rộng 2; tăng cường kết nối mạch vòng với các trạm 110kV Vĩnh Hiệp, trạm 110kV Bàu Bèo, trạm 110kV Tân Uyên và trạm 110kV Khánh Vân... Đặc biệt, với việc đầu tư hạ tầng điện sẵn sàng, công trình sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong, ngoài nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương phát triển.

Công trình nâng công suất đường dây 110kV Long Bình – Đồng Nai đóng điện khuya ngày 17/11/2024.

Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành: Sẽ vượt tiến độ 8 tháng

Thực hiện chủ trương "Điện đi trước 1 bước", hàng năm EVNSPC dành hàng nghìn tỉ đồng để đầu tư các dự án lưới điện, đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng phụ tải của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2024, EVNSPC đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành 25 công trình lưới điện 110kV trọng điểm. Từ nay đến cuối năm, EVNSPC đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đôn đốc các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, đóng điện nhiều dự án trọng điểm, cấp bách.

Điển hình, công trình Trạm biến áp (TBA) 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, được khởi công xây dựng tháng 6/2024, với tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng TBA 110kV và đường dây đấu nối. Giai đoạn đầu, lắp đặt 01 máy biến áp với tổng dung lượng là 40MVA; phần đường dây gồm 2 mạch với tổng chiều dài 3,8km. Giai đoạn hai lắp máy biến áp thứ hai có dung lượng 40MVA (nâng tổng dung lượng của TBA 110kV Sân bay Long Thành lên 80MVA.

Công trình các lộ ra 110kV Trạm Vĩnh Thuận đã đóng điện ngày 17/11.

Khi đi vào vận hành, TBA 110kV Sân bay Long Thành đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ thi công xây dựng các hạng mục chính của sân bay Long Thành; cung cấp điện an toàn tin cậy cho sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động... Đồng thời, TBA 110kV Sân bay Long Thành còn góp phần giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận, đảm bảo tiêu chí N-1 theo chủ trương của EVN và EVNSPC.

Xác định đây là công trình trọng điểm đặc biệt quan trọng, ngay khi triển khai xây dựng, EVNSPC, Công ty Điện lực Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; điều hành quyết liệt các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện nay, EVNSPC đang yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công khẩn trương, huy động thêm nhân vật lực, với mục tiêu đóng điện giai đoạn 1 của dự án vào cuối tháng 11/2024, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch.

Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành giao doạn 1 vào cuối tháng 11/2024.

Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, EVNSPC cũng phấn đấu đóng điện nhiều công trình quan trọng như: Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Biên; Lộ ra 110kV TBA 220kV Vĩnh Châu; Trạm 110kV Mộc Bài và đường dây đấu nối; Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên; Đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận...