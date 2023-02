Điện thoại gập Honor có gì đặc biệt để cạnh tranh với Samsung?

Trước giờ, bạn vẫn có thể nhận thấy thương hiệu Trung Quốc này đang bị lu mờ bởi công ty mẹ cũ của họ, Huawei, nhưng kể từ khi thoái vốn, Honor đã tự phát triển. Cuối năm ngoái, công ty đã tấn công thị trường điện thoại màn hình gập ở Trung Quốc với chiếc phablet Magic Vs.

Honor đã ra mắt điện thoại gập Magic Vs trên toàn cầu tại triển lãm thương mại Mobile World Congress, đánh dấu tham vọng của công ty trong việc mở rộng sang công nghệ smartphone gập ở phân khúc cao cấp, nơi họ sẽ cạnh tranh với Apple và Samsung. Ảnh: @AFP.

Tới ngày hôm nay, công ty chính thức mang nó ra thị trường quốc tế. Magic Vs là điện thoại gập thứ hai của Honor, với màn hình trong 7,9 inch và thiết kế này làm gợi nhớ đến dòng Samsung Galaxy Z Fold. Đó là một so sánh được thực hiện cho hầu hết mọi sản phẩm có thể gập lại, nhờ Samsung là thương hiệu đầu tiên tung ra thị trường, nhưng Magic Vs cuối cùng có thể gây ấn tượng nhờ thiết kế mỏng đáng kể và giá cả cạnh tranh.

Honor Magic Vs được ra mắt lần đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 11/2022. Nhưng giờ đây, công ty mới chính thức đưa thiết bị này đến một số thị trường nước ngoài, bao gồm Vương quốc Anh, Đức và các quốc gia ở Châu Mỹ Latinh khác. Trước đây, Honor đã giữ lời hứa mang Magic V mới ra bên ngoài Trung Quốc và giờ đây, mọi người sẽ có thể tận hưởng thiết kế bản lề bốn thành phần, màn hình sáng và thân máy nhẹ ấn tượng, nhẹ hơn 10% so với thiết bị tiền nhiệm.

Động thái này đánh dấu tham vọng của công ty Trung Quốc trong việc mở rộng sang công nghệ điện thoại thông minh mới nhất - điện thoại gập lại ở phân khúc cao cấp của thị trường, nơi họ sẽ cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm trước giờ trong phân khúc này như Apple và Samsung.

Vốn dĩ, Honor đã được tách khỏi Huawei, sau khi một số lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã cắt đứt gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc khỏi những con chip quan trọng và quyền truy cập vào hệ điều hành di động Android của Google, phá vỡ hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ. Là một thực thể riêng biệt, Honor có quyền truy cập vào Android và các thành phần cần thiết cho các thiết bị cao cấp của mình.

Huawei đã bán Honor cho một nhóm người mua bao gồm chính quyền của thành phố trụ sở chính, Thâm Quyến. Honor từng là thương hiệu bình dân của Huawei, nhưng giờ đây đã tự tiếp thị mình như một thương hiệu cao cấp kể từ khi độc lập, lấp đầy khoảng trống mà Huawei đã từng có được.

Honor đã ra mắt điện thoại thông minh đầu tiên của mình ở nước ngoài vào cuối năm 2021, và kể từ đó đã tích cực đưa nhiều mẫu máy hơn đến các quốc gia bên ngoài Trung Quốc. Công ty đã cố gắng tạo khoảng cách với Huawei và tự thành lập một cách độc lập.

Thông số kỹ thuật của Honor Magic Vs

Honor Magic Vs được gọi là điện thoại thông minh gập lại. Honor cho biết họ đã thử nghiệm thiết bị này bằng cách gập và mở tới 400.000 lần mà không gặp vấn đề gì.

Điện thoại thông minh của Honor chạy Android và có màn hình 7,9 inch khi mở hoàn toàn. Chiếc điện thoại này cũng có một màn hình thứ hai ở bên ngoài thiết bị khi gập lại, đó là 6,45 inch, màn hình bị giới hạn ở tần số quét 90Hz so với 120Hz của Samsung.

Honor sẽ ra mắt điện thoại với hai màu - Xanh Lục lam và Đen. Giá cho bản RAM 12 GB + dung lượng lưu trữ 512 GB là 1.599 €. Ảnh: @AFP.

Nói về thông số kỹ thuật khác, Honor Magic Vs chạy trên chipset Snapdragon 8+ Gen 1, giống như đối thủ Samsung. Khán giả toàn cầu đang nhận được giao diện Magic UI 7.1 trên Android 13, đây là một cải tiến so với phần mềm Android 12 của phiên bản Trung Quốc.

Xung quanh mặt sau là một dãy camera ấn tượng dẫn đầu là ống kính 54Mp, f/1.9 sử dụng cảm biến Sony IMX800. Thêm vào đó là một ống kính siêu rộng 50Mp và mọi thứ trông rất ổn, với zoom quang học 8Mp 3x để hoàn thiện bộ ảnh chụp bằng thiết bị.

Camera chính và camera tele ở mặt sau được cải tiến so với Magic V đầu tiên và pin hiện là 5.000 mAh với sạc nhanh 66W.

Honor sẽ ra mắt điện thoại với hai màu - Xanh Lục lam và Đen. Giá cho bản RAM 12 GB + dung lượng lưu trữ 512 GB là 1.599 €. Honor cũng đã cố gắng tạo ra một chiếc điện thoại có thể gập lại mỏng hơn với độ dày 6,1mm khi mở ra so với 6,3mm của Z Fold 4. Điều đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng tất cả đều tạo ra sự khác biệt với cảm giác cầm trên tay của điện thoại, đặc biệt là khi gập lại.

Magic Vs sẽ được cung cấp với mức giá 1.599 euro (1.690 USD) cho thị trường châu Âu. Nó sẽ cạnh tranh với các thiết bị có thể gập lại của Samsung và công ty Trung Quốc Oppo trên thị trường thế giới.

Magic Vs là một trong những thiết bị gập lại đầu tiên có mặt ở các thị trường bên ngoài Trung Quốc, khi Honor cố gắng vượt lên trong phân khúc điện thoại thông minh này.Mặc dù Honor đã nổi lên như một trong những hãng điện thoại thông minh lớn nhất ở Trung Quốc, nhưng hãng vẫn chưa đạt được thành công tương tự ở nước ngoài. Vì thế mà công ty hy vọng các thiết bị cao cấp hơn của họ có thể giúp công ty giành được một lượng người dùng ở nước ngoài nhất định.

Vào thời kỳ đỉnh cao vào năm 2020, Huawei đã trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới, vượt qua Samsung và Apple bằng cách tung ra các thiết bị cao cấp, được trang bị một số công nghệ mới nhất. Kể từ khi hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ bị tê liệt, đã có một khoảng trống lớn mà các công ty như Samsung, Apple và những người chơi khác như Xiaomi, đã lợi dụng lấp đầy vào. Không ngoại lệ, Honor sẽ hy vọng giành lại được một số người dùng đó.

"Tôi đã rất ấn tượng với các sản phẩm mà Honor đã ra mắt và một số đặc điểm cốt lõi của họ khi chính thức trở thành một phần của Huawei thể hiện rõ ràng về chất lượng của các sản phẩm. Huawei đã bắt kịp Samsung nhưng sau đó bị chính quyền Mỹ chặn đường và đang thiết lập chuẩn mực cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc", Ben Wood, giám đốc nghiên cứu của CCS Insight, nói với Đài CNBC qua email.

"Nhưng giờ đây, Honor cần khẳng định sự độc lập của mình, và bắt đầu con đường dài xây dựng thương hiệu của mình tại các thị trường phương Tây theo cách tương tự như các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khác. Điều này đã khiến Huawei mất gần một thập kỷ, vì vậy có một hành trình quan trọng phía trước cho tất cả những công ty đang tìm cách cạnh tranh với Samsung và Apple", Ben Wood chia sẻ thêm.