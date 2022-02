Điện thoại Nokia "cục gạch" bỗng cháy hàng vì lý do ngỡ ngàng

Sau những cáo buộc gây sốc đối với Cảnh sát Israel về việc xâm nhập trái phép vào điện thoại của công dân, nỗi lo bị theo dõi rõ ràng đang khiến nhiều người Israel tìm kiếm các giải pháp thay thế an toàn hơn điện thoại thông minh.

Trước đó, thời báo Calcalist cáo buộc cảnh sát Israel dùng phần mềm gián điệp Pegasus của NSO Group để theo dõi người dân và một số quan chức cấp cao. Và để hạn chế tình trạng bị theo dõi, người dân đã chuyển sang sử dụng điện thoại cục gạch của Nokia. Chính vì lý do này mà doanh số điện thoại Nokia tại Israel tăng trưởng mạnh mẽ. H.Y. Group, tập đoàn nhập khẩu điện thoại Nokia tại Israel cho biết doanh số các mẫu điện thoại cục gạch tại nước này tăng 200% trong tuần trước.

Tập đoàn nhập khẩu điện thoại Nokia của Israel cho biết, doanh số bán những chiếc điện thoại cục gạch Nokia đã tăng 200% trong tuần trước. Ảnh: @AFP.

Theo dữ liệu của H.Y. Group, Nokia đã bán hơn 4.000 mẫu điện thoại cục gạch tại Israel trong 3 ngày từ ngày 7-9/2/2022. Trước đó, doanh số các mẫu điện thoại cục gạch Nokia đạt khoảng 1.000 – 2.000 máy/tuần. Sở dĩ điện thoại cục gạch của Nokia có tính bảo mật cao là vì chúng không có khả năng truy cập Internet, không hỗ trợ các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Telegram hay trình duyệt web. Do đó chúng ít bị xâm nhập và theo dõi.

Liav Ron, giám đốc thương hiệu Nokia tại HY Group nói với trang Walla rằng: "Doanh số bán điện thoại thế hệ cũ đã tăng vọt… điện thoại cục gạch Nokia đã chứng kiến sự gia tăng doanh số một cách điên cuồng. Nó đến từ một lý do bất ngờ nổi cộm trong bối cảnh hiện tại".

So với smartphone, điện thoại cục gạch có khả năng truy cập Internet hạn chế, không hỗ trợ các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Telegram, kể cả trình duyệt web. Do đó, chúng ít bị xâm nhập và theo dõi. Khi được hỏi về độ an toàn của các thiết bị, Liav Ron nói: "Chỉ có tin tặc và cơ quan thực thi pháp luật mới có thể trả lời câu hỏi này, nhưng nhìn chung, điện thoại phổ thông thế hệ cũ không phải là điện thoại thông minh không có nội dung như Facebook và Instagram, vì vậy đã có không có nhiều nội dung, dữ liệu có thể được lấy cắp từ thiết bị".

Ngoài ra, có một số người nổi tiếng cũng hướng tới sử dụng điện thoại cục gạch Nokia cũ vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Avigdor Lieberman, người đã từng dính líu đến tai ương tội phạm mạng của chính mình trong quá khứ. Một người Israel nổi tiếng khác sử dụng điện thoại Nokia cục gạch khác là ca sĩ tôn giáo nổi tiếng Chanan Ben-Ari.

Lieberman đã viết trên Twitter: "Đã nhiều năm rồi mọi người hỏi tôi làm thế nào tôi xoay sở mà không có điện thoại thông minh – giờ thì mọi người đã hiểu rằng vì sao tôi quản lý công việc một cách tuyệt vời đến như vậy".

Cú nhảy này được cho là do người Israel đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn khỏi phần mềm gián điệp tinh vi như Pegasus của NSO Group, sau khi có báo cáo rằng cảnh sát đã theo dõi thường dân bằng chương trình này. Ảnh: @AFP.

'Hàng tồn kho đang giảm dần'

Đối với nhiều người trong chúng ta, cái tên Nokia gần như đồng nghĩa với những chiếc điện thoại nhỏ, đơn giản khi các mẫu 5100 và 6200 phổ biến lần đầu tiên được bán trên thị trường, và chúng nhanh chóng trở thành những chiếc điện thoại di động đáng tin cậy.

Tuy nhiên, việc đến muộn với cuộc cách mạng màn hình cảm ứng đã khiến nhà sản xuất Phần Lan này mất phần lớn thời gian trong quá khứ, trong khi thị trường bị chiếm đóng bởi Apple, Samsung và các nhà sản xuất Trung Quốc.

Nhưng trong bối cảnh bê bối bảo mật ngày càng phức tạp tại Israel, Nokia tiếp tục là một thương hiệu mạnh, chủ yếu được sự ủng hộ từ những người Chính thống giáo ở Israel, những người sợ nghe lén từ lâu trước khi xảy ra vụ NSO hiện tại. Không phải những chiếc điện thoại cục gạch này miễn nhiễm với việc nghe trộm, chúng còn lưu trữ ít thông tin hơn nhiều.

Mọi người mua điện thoại Nokia ở đâu nhiều nhất?

Liav Ron giải thích: "Phần lớn doanh thu tập trung giữa khu vực Hadera và Gadera. "Đó là những thành phố có đông người Haredi, hiện tại tình trạng bán điện thoại cục gạch Nokia tại các khu vực này đang diễn ra khá sôi nổi".

Ron kết luận: "Nếu tôi có nhiều điện thoại Nokia thế hệ cũ hơn trong kho, tôi sẽ bán được nhiều hơn nữa. Chúng tôi có thể đặt hàng trước từ nhà cung cấp ở nước ngoài nhưng tôi không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi có thể nói rằng, nguồn hàng điện thoại Nokia cũ đang giảm và tôi đang đàm phán với nhà cung cấp ở nước ngoài".

Được biết, tại Israel, các mẫu điện thoại cơ bản với khả năng nghe gọi, nhắn tin SMS có giá khoảng 30 USD. Không chỉ những người đề cao tính bảo mật, chúng còn được ưa chuộng bởi người già vốn khó làm quen với smartphone.