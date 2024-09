James Earl Jones - nam nghệ sĩ da màu, từng vượt qua những định kiến chủng tộc và chứng nói lắp nghiêm trọng để trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh và sân khấu thế giới, đã qua đời ở tuổi 93. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và giới nghệ sĩ toàn cầu. Với sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, ông đã để lại dấu ấn không chỉ qua những vai diễn xuất sắc mà còn bởi giọng nói trầm ấm, đầy uy lực.



Người đại diện của Jones là Barry McPherson xác nhận rằng, ông qua đời tại nhà riêng ở vùng Hudson Valley, New York vào sáng sớm ngày 10/9. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ.

Diễn viên vào vai "Vua sử tử" qua đời ở tuổi 93

Sinh ra vào ngày 17/1/1931, tại một ngôi nhà nhỏ ở Arkabutla, Mississippi, James Earl Jones phải đối mặt với nhiều khó khăn từ khi còn rất nhỏ. Cha ông là Robert Earl Jones đã bỏ mẹ ông, trước khi ông chào đời để theo đuổi sự nghiệp làm võ sĩ, sau đó là diễn viên. Năm lên 6 tuổi, Jones chuyển đến sống với ông bà ngoại ở Michigan. Tại đây, cuộc sống của ông thay đổi vì bắt đầu mắc chứng nói lắp, khiến ông phải im lặng gần như suốt thời thơ ấu.

Jones từng chia sẻ rằng, ông cảm thấy mất mát khi chuyển từ Mississippi đến Michigan, và nỗi đau đó đã khiến ông không muốn giao tiếp. Trong nhiều năm, ông chỉ dùng giấy và bút để trao đổi với giáo viên và bạn học. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của một giáo viên trung học tận tâm là Donald Crouch, Jones dần dần vượt qua được chứng nói lắp. Chính Crouch là người đầu tiên phát hiện ra tài năng thơ ca của Jones và khuyến khích ông đọc to một bài thơ trước lớp. Từ đó, Jones đã dần khôi phục khả năng nói và bắt đầu đam mê nghệ thuật diễn xuất.

Với sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, James Earl Jones đã để lại dấu ấn không chỉ qua những vai diễn xuất sắc mà còn bởi giọng nói trầm ấm, đầy uy lực.Ảnh: Screen Rant.

Jones bước chân vào sân khấu Broadway vào năm 1958 với vở kịch "Sunrise At Campobello". Đây chỉ là bước khởi đầu cho một sự nghiệp rực rỡ, ông thể hiện khả năng diễn xuất thượng thừa qua nhiều vở kịch và bộ phim nổi tiếng. Năm 1965, ông trở thành một trong những diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên có vai diễn liên tục trong một bộ phim truyền hình ban ngày với "As the World Turns".

Jones đã chinh phục khán giả bằng những vai diễn mạnh mẽ, từ võ sĩ quyền Anh Jack Johnson trong vở kịch và phim "The Great White Hope" đến những vai diễn kinh điển như: Nhà văn Alex Haley trong "Roots: The Next Generation" hay mục sư Nam Phi trong "Cry, the Beloved Country". Đặc biệt, vai diễn lồng tiếng Darth Vader trong loạt phim "Star Wars" đã khiến tên tuổi ông lan rộng trên toàn cầu. Câu thoại "No, I am your father" của Darth Vader đã trở thành biểu tượng, dù thường bị nhầm lẫn thành "Luke, I am your father".

Bên cạnh đó, giọng nói của Jones còn góp phần tạo nên hình ảnh uy nghiêm của Vua Mufasa trong cả hai phiên bản "The Lion King" của Disney. Với câu nói kinh điển "This is CNN", Jones cũng trở thành một biểu tượng trong lĩnh vực truyền thông.

Trong suốt sự nghiệp của mình, James Earl Jones đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm: Hai giải Emmy, một giải Quả cầu vàng, hai giải Tony và một giải Grammy. Ông cũng được trao giải Oscar danh dự và một giải Tony đặc biệt cho thành tựu trọn đời. Năm 2022, để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, nhà hát Cort trên Broadway đã được đổi tên thành Nhà hát James Earl Jones.

Jones là một người nghiêm túc trong công việc và luôn tận tụy với nghề. Vào năm 2015, khi tham gia tập luyện cho vở kịch "The Gin Game", ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thuộc lòng kịch bản và ghi chú chi tiết từ đội ngũ sáng tạo.

Samuel L. Jackson, một đồng nghiệp ngưỡng mộ Jones, từng nói: "Nếu bạn là một diễn viên hoặc muốn trở thành diễn viên thì một trong những tiêu chuẩn mà chúng tôi luôn có là trở thành James Earl Jones".

Jones từng kết hôn hai lần, lần đầu với Julienne Marie Hendricks vào năm 1967 và lần thứ hai với Cecilia Hart vào năm 1982, người đã qua đời vào năm 2016. Họ có một con trai là Flynn Earl Jones, sinh năm 1983.

Di sản của James Earl Jones không chỉ nằm ở những vai diễn kinh điển mà ông đã tạo ra, mà còn ở sự ảnh hưởng to lớn đến nền nghệ thuật và văn hóa đại chúng. Ông không chỉ là một biểu tượng của sức mạnh diễn xuất mà còn là một tấm gương về sự kiên trì và lòng đam mê với nghệ thuật.