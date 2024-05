Điều gì đặc biệt chỉ dành riêng cho hoàng đế và phi tần trong Tử Cấm Thành?

Tử Cấm Thành thời phong kiến chính là hoàng cung và nơi các hoàng đế, bắt đầu là Vĩnh Lạc Đế của nhà Minh cho đến hoàng đế cuối cùng ở nhà Thanh, cư trú vào mùa đông. Thời tiết Trung Quốc khi vào đông nơi nơi băng tuyết phủ trắng, cái lạnh tê tái như cắt da cắt thịt. Sử sách có ghi chép lại rằng vào ngày 13 tháng giêng âm lịch năm Thành Hóa thứ 12 đời nhà Minh (1476), nhiều nhạc công đã bị chết cóng vì thời tiết quá lạnh, nhiệt thấp nhất rơi vào khoảng âm 20 đến 30 độ.

Tử Cấm Thành tuyết phủ trắng xóa

Để không gian của hoàng đế trở ấm áp, đảm bảo sức khỏe vào mùa đông thì người ta đã xây dựng lên một hệ thống sưởi nằm dưới lòng đất tên là "địa kháng yên đạo". Cụ thể, các kiến trúc sư thời cổ đại đã thiết kế một đường hầm truyền nhiệt dẫn đến các cung điện trong Tử Cấm Thành. Các cung nữ và thái giám chỉ cần đốt than củi ở 1 nơi (ví dụ như bếp) thì nhiệt sẽ theo đường hầm truyền đến các cung.Nhược điểm của hệ thống sưởi ấm này chính là có nguy cơ gây ra sụt lún. Chính vì thế, người ra thường chỉ đào các đường hầm dẫn đến phòng ngủ của hoàng đế và phi tần để hạn chế tối đa phần rỗng dưới Tử Cấm Thành.

Hoàng đế và phi tần sẽ có đường hầm sưởi ấm thông đến phòng ngủ của họ

Hệ thống sưởi không phải là biện pháp sưởi ấm duy nhất. Để việc sưởi ấm được linh động hơn như trong các kì thi cử hay các buổi yến tiệc, các thái giám, cung nữ cũng được phân công mang lò than đủ mọi kích cỡ đặt cạnh chủ nhân. Tất nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hỏa hoạn nếu chẳng may lò than bén vào vật dẫn lửa nào đó như giấy, vải... Do đó người ra dùng một lớp lưới dưới lò than để tránh than bị rơi ra ngoài.

Hệ thống sưởi ấm của Tử Cấm Thành gọi là "địa kháng yên đạo"

Lò than được xem là vật phẩm dành tặng cho hoàng hậu và các phi tử của mình, do đó nó cũng sẽ có cách phân chia dựa trên địa vị của chủ nhân cung điện. Ví dụ như hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi sẽ được sử dụng các loại lò than cao cấp kèm theo đó là số lượng than lớn hơn so với phần của phi tần cấp thấp được nhận. Chính vì vậy mà trong một số bộ phim truyền hình mới có những cảnh phi tần phải chịu cảnh rét mướt, đi xin từng chút than một để có thể sống sót qua mùa đông.