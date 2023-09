Điều kinh hoàng nhất ám ảnh những người lính Ukraine phải cắt cụt tay chân trong chiến tranh

Theo Time, hàng chục nghìn người lính Ukraine đang đối mặt với những tổn thương và chấn thương lớn sau khi phải cắt cụt chi trong chiến tranh.

Một số người cho biết, họ nhớ rõ khoảnh khắc họ bị trúng mìn chống tăng, bom trên không, tên lửa, đạn pháo. Nhiều người khác nói rằng, ký ức của họ mơ hồ và ngày càng trống rỗng.

Nhiều người lính Ukraine phải cưa cụt chân tay sau khi gặp chấn thương nặng trong chiến tranh.

Vitaliy Bilyak - một người lính trẻ Ukraine 6 tuần đã trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật hàm, tay và gót chân, để hồi phục sau những vết thương khủng khiếp mà anh phải hứng chịu vào ngày 22/4 khi lái xe vào một cặp mìn chống tăng.



Bilyak, người mới bắt đầu con đường phục hồi chức năng, cho biết: “Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy như mình được sinh ra lần nữa và vừa trở về từ thế giới bên kia”. Anh vẫn chưa biết khi nào mình sẽ nhận được một đôi chân giả.

Ukraine đang phải đối mặt với một tương lai có tới 20.000 người bị cụt tay, chân và nhiều người trong số họ là binh sĩ vốn đang phải chịu đựng cả những chấn thương tâm lý trong thời gian ở mặt trận. Châu Âu chưa từng trải qua điều gì tương tự kể từ Thế chiến thứ nhất, và nước Mỹ cũng chưa trải qua điều gì tương tự kể từ Nội chiến, theo Time.

Mykhailo Yurchuk, một lính dù, đã bị thương trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến gần thành phố Izium. Các đồng đội của anh đã khiêng anh đi bộ suốt một giờ đồng hồ để đến nơi an toàn. Anh chia sẻ, tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ đến vào thời điểm đó là kết thúc mọi nỗi đau đớn bằng một quả lựu đạn. Một bác sĩ đã từ chối rời khỏi anh và nắm tay anh suốt thời gian đó cho đến khi anh bất tỉnh.

Khi anh tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ vẫn ở đó.

“Cảm ơn vì đã nắm tay tôi", Yurchuk nói với vị bác sĩ.

“Chà, tôi sợ bạn sẽ rút chốt (lựu đạn)", bác sĩ trả lời. Cánh tay trái của Yurchuk đã bị cụt đến dưới khuỷu tay và chân phải của anh bị cụt lên trên đầu gối.

Trong 18 tháng kể từ đó, Yurchuk đã lấy lại được trạng thái cân bằng cả về tinh thần và thể chất. Anh gặp người phụ nữ mình yêu ngay tại bệnh viện phục hồi chức năng, nơi cô làm tình nguyện viên và cưới cô làm vợ. Anh thậm chí đã có thể bế cô con gái sơ sinh và đưa bé đi dạo bằng tay và chân giả.

Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua nỗi đau để trở lại cuộc sống bình thường như Yurchuk.

Bilyak, người lính Ukraine phải cắt chi sau khi lái xe trúng mìn chống tăng, đôi khi vẫn gặp ác mộng về trận chiến. “Tôi đang nằm một mình trên giường trong phòng bệnh, có những người tôi không quen biết đến tìm tôi. Họ bắt đầu bắn thẳng vào đầu tôi bằng súng lục, súng trường", Bilyak kể lại.

Mayhew, người đã nói chuyện với hàng trăm quân nhân bị cụt trong suốt quá trình điều trị, cho biết phần khó nhất đối với nhiều người bị cắt cụt tay là học cách sống chung với nỗi đau - đau do chân giả, đau do vết thương, đau do tác động kéo dài của sóng xung kích vụ nổ...

Nhiều người cũng phải đối mặt với tình trạng biến dạng và phải tiến hành các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

“Bệnh đi kèm với PTSD (sang chấn tâm lý), chấn thương và các cơn đau bùng nổ - những thứ đó rất khó giải quyết. Khi con người bị tổn thương về thể xác thì kèm theo đó là tổn thương tâm lý, những thứ đó không bao giờ có thể tách rời", Mayhew nhấn mạnh.

Bức ảnh cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh khi một người lính Ukraine vốn khỏe khoắn phải cắt bớt 2 chân sau khi gặp chấn thương.

Đối với những người bị thương nặng, việc phục hồi có thể mất nhiều thời gian hơn.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ là rất quan trọng để giúp những người lính cảm thấy thoải mái và hoà nhập lại với xã hội. Nhiều người bị biến dạng đến mức họ không dám ra khỏi nhà.