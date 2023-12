Trên con đường đi đến hạnh phúc, ít người thuận buồm xuôi gió, đa số đều phải trải qua những thăng trầm. Có người có thể vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ, cùng người ấy ở bên nhau hạnh phúc. Cũng có người gặp trắc trở, mâu thuẫn không thể hoá giải và cuối cùng chia tay.

Đặc biệt đối với phụ nữ, việc cân nhắc xem sau này có muốn tái hôn hay không là rất quan trọng. Hôn nhân là một sự kiện lớn, đồng thời cũng là đích đến cả đời của người phụ nữ. Chỉ khi tìm được đúng người thì mới có thể sống một cuộc sống tuyệt vời.

Nhiều người không muốn bước tiếp sau ly hôn không phải họ mất niềm tin vào tình yêu mà bởi vì hôn nhân rất phức tạp, muốn có một cuộc sống hạnh phúc cũng không hề dễ dàng. Cũng có người muốn nhanh chóng tái hôn, bởi sau tổn thương cũ, họ càng khao khát sự che chở và chăm sóc của người mới.

Trên thực tế, đích đến tốt nhất của một người phụ nữ đã ly hôn không phải là tái hôn càng sớm càng tốt mà là đầu tư vào bản thân và trở thành một người tốt hơn.

Ảnh minh hoạ.

1. Đừng vội đi tìm tình yêu đích thực sau khi ly hôn để lấp đầy trái tim trống rỗng

Yêu nhau chẳng dễ dàng, đến bên nhau và cùng bước vào hôn nhân càng khó khăn. Bởi vậy, một khi đến bước ly hôn là do người phụ nữ đã mất niềm tin vào người chồng trong cuộc hôn nhân, hoặc đối phương đã làm điều gì đó không thể tha thứ.

Thời điểm người phụ nữ chọn buông tay, thực ra chúng ta đang xóa bỏ mọi thứ trong quá khứ. Lúc này, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy trống trải và muốn tìm một người tốt hơn để nhanh chóng thoát ra khỏi làn khói mù mịt của mối tình vừa qua.

Tuy nhiên, cách này thực sự quá vội vàng.

Có hai lý do, thứ nhất, khi tinh thần không tĩnh lặng, an ổn sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người khác do bốc đồng.

Khi trái tim tương đối mong manh, người ta dễ nghĩ rằng họ gặp được tình yêu là nhờ sự an ủi, ấm áp nào đó từ người khác. Nhưng sự hoà hợp thì không chỉ có những câu an ủi phút ban đầu. Thứ 2, điều gì đến nhanh sẽ đi nhanh, tình yêu cũng vậy.

Nếu nhanh chóng rơi vào một mối quan hệ sau khi ly hôn, nhiều người sẽ có những yêu cầu quá mức đối với đối phương và dễ xảy ra các vấn đề trong mối quan hệ. Vì vậy, sau khi ly hôn, phụ nữ không nên vội vàng đi tìm tình yêu đích thực mà hãy dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần, làm điều gì đó mình thích hoặc đi du lịch một chuyến để rồi đối mặt với cuộc sống tương lai một cách tốt đẹp nhất.

Ảnh minh hoạ.

2. Không ai có thể phù hợp 100% dù bạn nỗ lực nhiều thế nào

Khi chúng ta đang trong giai đoạn trăng mật của một mối quan hệ, việc nhìn vào nửa kia là điều dễ chịu nhất. Lúc đó, khuyết điểm của đối phương cũng sẽ trở thành ưu điểm, khiến phụ nữ dễ dàng chấp nhận.

Nhưng khi mối quan hệ bước vào giai đoạn căng thẳng hoặc buồn tẻ, bất kỳ khuyết điểm nào mà đối phương có thể mắc phải sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy rất khó chịu. Mà đôi khi, vấn đề không chỉ từ một phía, vấn đề khiến hai bên khó hoà hợp có thể đến từ hai người.

Bản chất của hôn nhân là sự hiểu biết, bao dung lẫn nhau và có trách nhiệm với nhau. Nếu không thay đổi được vấn đề căn bản thì dù có tái hôn với người thứ hai, thứ ba,... thì một khi tuần trăng mật kết thúc, mọi điều vụn vặt trong cuộc sống cũng sẽ lộ ra.

Ảnh minh hoạ.

3. Đầu tư vào bản thân là sự đầu tư có lãi nhất

Thực ra, cuộc sống một mình sau ly hôn không có gì sai. Vì người phụ nữ đã có một cuộc hôn nhân thất bại nên bây giờ đừng vội lao vào một cuộc hôn nhân khác, nhất là khi bản thân còn trẻ. Sau khi ly hôn, chúng ta có thể làm một số việc mà trước đây chúng ta muốn làm nhưng không thể làm được vì bị ràng buộc sự bận rộn, quay cuồng trong việc chăm sóc nhà cửa, con cái.

Ví dụ, hãy tìm lại những sở thích cũ, phát triển thế mạnh của bản thân, học một số kỹ năng tại nơi làm việc và khiến bản thân ngày càng xinh đẹp hơn. Hoặc bạn có thể xách hành lý lên và thực hiện một chuyến đi dài ngày để khám phá thế giới bên ngoài.

Tóm lại, có rất nhiều điều bạn có thể làm ngoài tình yêu.

Hoàn thiện bản thân thực chất là thăng hoa vòng tròn cuộc sống của chính bạn. Khi bạn trở nên xuất sắc, vòng tròn xung quanh bạn sẽ dần trở nên khác biệt, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một số người ưu tú và xuất sắc.

Khi bạn có sự nghiệp thành công và có thể chăm sóc tốt cho cuộc sống của chính mình thì lúc này, việc bạn có đàn ông hay không không quan trọng. Nói cách khác, khi bản thân mạnh mẽ và có năng lực, tự khắc bạn sẽ tìm được một người đàn ông tương xứng với mình hơn.

Một người phụ nữ sẽ phải chịu số phận nếu không có khả năng tài chính. Hãy nhớ, làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền. Trên thế giới này, chúng ta đều là những cá thể độc lập, không ai có thể dựa dẫm vào ai, chỉ khi có năng lực thì chúng ta mới đạt được hạnh phúc.

Vì vậy, sau khi ly hôn, phụ nữ không phải lo lắng về việc tái hôn.

Tốt hơn hết bạn nên dành toàn bộ sức lực của mình để xây dựng sự nghiệp hoặc nâng cao khả năng của mình. Khi bạn tự chủ cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng việc ở một mình cũng không có trở ngại gì.