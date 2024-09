TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng; ẩu đả 2 người thương vong

Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 3/9, Công an TP.Hải Phòng phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP.Hải Phòng.

Phối cảnh dự án nhà ở thương mại tại An Dương, Hải Phòng mà đối tượng Bùi Thị Kim Dung dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: BVPL

Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định, mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, nhưng từ năm 2020, bị can Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1, MSDN: 0202047219 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 dự án này cho nhiều người.

Theo đó, bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 dự án trên cho 46 người nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất, chưa được bị can Dung trả lại tiền. Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Mở rộng điều tra, ngày 1/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên nhưng chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng, địa chỉ: Số 280 Lạch Tray (đường bờ mương An Kim Hải), phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; hoặc liên hệ qua điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ẩu đả trong đêm giữa 2 nhóm thanh thiếu niên khiến 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/9, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

8 đối tượng gồm: Phàn Cao Guẩn (20 tuổi), Tẩn Minh Phúc (20 tuổi), Tẩn Phàn S (16 tuổi), Tẩn Minh H (15 tuổi), Phàn A Tông (21 tuổi), Sìn Mạnh H (15 tuổi), Tẩn Cao C (15 tuổi), Phàn Tiến Minh (21 tuổi). Các đối tượng trên đều cùng trú tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

8 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1/9, nhóm của Sùng A S (16 tuổi), Má A K (16 tuổi), Tẩn A P (13 tuổi) cùng một số thanh niên khác trú tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu và nhóm của Phàn Cao Guẩn (20 tuổi) cầm đầu đã có cuộc đụng độ bằng hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, gậy sắt và vỏ chai bia.

Nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ lời thách thức giữa hai nhóm khi gặp nhau trên đường. Cả hai nhóm đã sử dụng xe máy để đuổi nhau qua các tuyến đường từ xã Sùng Phài đến khu vực trung tâm thành phố Lai Châu gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Trong quá trình này, nhóm của Phàn Cao Guẩn đã tấn công bằng dao và gậy sắt khiến một thành viên trong nhóm của Tẩn A P bị chấn thương nghiêm trọng và tử vong tại bệnh viện. Một thành viên khác là Giàng Nguyên T trong nhóm của Tẩn A P cũng bị thương nặng và đang điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò cụ thể của từng đối tượng trong vụ án và sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ô tô phi vào đường cấm, "thông chốt" cảnh sát giao thông, trên xe có ma túy

Ngày 3/9, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra, xử lý các đối tượng liên quan vụ ô tô chở quá người quy định, "thông chốt" cảnh sát giao thông và trên xe có ma túy.

Trước đó, vào tối 2/9, Đội CSGT-TT Công an TP.Biên Hòa đang làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông (cấm các phương tiện xe ô tô đi vào Phan Trung).

Công an kiểm tra phương tiện. Nguồn: NLĐO

Tuy nhiên, tài xế ô tô biển kiểm soát 95A-112.04 vẫn cố tình điều khiển xe vào đường cấm. Lực lượng ra tín hiệu dừng phương tiện, tuy nhiên tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, khi đến phường Tân Mai thì bị các lực lượng bắt giữ.



Qua kiểm tra, phát hiện ô tô 5 chỗ nhưng chở 8 người, kiểm tra nồng cồn đối với tài xế B.V.V (25 tuổi, thường trú tại tỉnh Ninh Bình), có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Các đối tượng và vật chứng công an thu giữ. Nguồn: NLĐO

Tiến hành kiểm tra hành chính số người trên xe, phát hiện đối tượng N.V.S (23 tuổi), có nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy). Test nhanh 8 đối tượng, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy (2 nam, 1 nữ), tổ tuần tra còn phát hiện dưới gầm xe ô tô có 1 túi nylon chứa ma túy tổng hợp (hàng khay).



Qua đấu tranh, đối tượng N.V.S khai túi nylon chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy do S. vứt xuống gầm xe để phi tang.

Đôi bạn tù rủ nhau thuê ô tô đi trộm xe máy

Ngày 2/9, Công an TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án thuê xe ô tô làm phương tiện vận chuyển tài sản trộm cắp được từ TP.Hải Phòng đến Uông Bí và Hạ Long (Quảng Ninh); đồng thời thu giữ, lấy lại tài sản cho người dân.



Trước đó, sáng 29/8, Công an phường Trưng Vương (TP.Uông Bí) nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.T.N (trú tại tổ 28, khu 4, phường Trưng Vương, TP.Uông Bí) về việc gia đình bị kẻ gian phá khóa cổng, lấy trộm mất 3 chiếc xe máy.

Đôi bạn tù với số xe trộm được từ 3 nhà dân ở TP.Uông Bí (Quảng Ninh). Nguồn: GĐXH

Ngày 1/9, Công an phường Trung Vương chuyển vụ việc đến Công an TP.Uông Bí để điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh, thu thập thông tin phục vụ điều tra, lực lượng công an phát hiện thêm, rạng sáng 30/8, tại nhà anh N.S.H (trú tại tổ 16A2, khu 5A, phường Quang Trung, TP.Uông Bí) có kẻ gian phá khóa cổng, đột nhập vào sân nhà lấy trộm 1 chiếc xe máy.

Cũng với phương thức tương tự, cùng ngày (30/8), nhà chị N.T.N (trú tại tổ 17B, khu 5A, phường Quang Trung, TP.Uông Bí) cũng xảy ra sự việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe máy.

Tiến hành rà soát camera an ninh tại các khu dân cư trên cũng như các trạm thu phí ra, vào Quảng Ninh, lực lượng chức năng xác định cả 3 vụ việc trên đều do 2 người đàn ông thực hiện.

Theo đó, ngày 2/9, Công an TP.Uông Bí đã khoanh vùng, tổ chức trinh sát và bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú tại thôn Yên Thành, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từng có 3 tiền án về tội phá huỷ công trình, tiêu thụ tài sản, mua bán ma tuý và Trần Đông Dương (SN 1995, trú tại thôn Chợ, xã Thống Nhất, TP.Hạ Long) từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Nam và Dương khai nhận cả hai là bạn tù và đang bí tiền tiêu xài. Mới đây, khi Nam ra Hạ Long thăm Dương, cả hai bàn bạc thuê xe ô tô bán tải, BKS 14C-299.01 để làm phương tiện phục vụ việc trộm cắp xe máy.

Số xe trộm được sẽ được đem bán cho một cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ do Nguyễn Văn Khánh (SN 1981, trú tại tổ 2, khu 3C, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) sở hữu và trực tiếp giao dịch. Tại 3 vụ việc trên, cả hai đã lấy được 5 chiếc xe mô tô, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Dù biết tài sản trên do phạm tội mà có nhưng Khánh vẫn mua với giá rẻ nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp, tổng cộng 11 xe máy ở quận Hải An (TP.Hải Phòng) và TP.Uông Bí. Khi đang giở trò cũ tại TP.Hạ Long, cả hai đã bị bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Uông Bí đã tạm giữ hình sự cả 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; giữ 5 chiếc xe máy là tang vật của vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.

2 vợ chồng "nuôi" 11 cô gái trong phòng trọ để môi giới mại dâm cho họ "vui vẻ với khách"

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Long Thiên (28 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) và vợ là Nguyễn Thị Mai Phương (26 tuổi, ngụ quận Hải An, TP.Hải Phòng) về hành vi môi giới mại dâm.



Vợ chồng Thiên và Phương. Nguồn: VOH

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện lệnh kiểm tra nhà trọ của vợ chồng Thiên tại khu phố 2, phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).



Lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Thiên đang chứa chấp 11 nữ nhân viên và thu giữ nhiều tài liệu cùng đồ vật nghi liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Thiên và Phương đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho 4 đối tượng nữ tuổi từ 17 đến 20 đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo lời khai, họ đã tổ chức các hoạt động môi giới với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng mỗi lượt.

Công an tỉnh Phú Yên đã lấy lời khai của các cô gái có mặt tại phòng trọ của Thiên và Phương để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.

Các đối tượng đang được điều tra để củng cố hồ sơ, chuẩn bị xử lý theo quy định của pháp luật.