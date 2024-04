Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, giấu xác trong vườn

Theo thông tin ban đầu em N.T.D (sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) mất tích từ ngày 12/4. Sau khi ra khỏi nhà, gia đình không liên lạc được với em nên đã trình báo công an.

Khu vực hiện trường thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi giấu xác trong vườn ở Hải Phòng Ảnh Mc

Tối 19/4, sau quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện em N.T.D bị sát hại, chôn tại vườn chuối gần nhà đối tượng L.T.P (cũng sinh năm 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng), học sinh lớp 9 Trường THCS An Hồng. Nguồn tin cho biết, em N.T.D có quan hệ thân thiết với nam sinh L.T.P. Nam sinh này hiện sinh sống với bà ngoại.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.