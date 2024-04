TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng; thông tin mới vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP.Phan Thiết

Như Dân Việt đã thông tin: Lúc 17 giờ chiều 19/4, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ công đối tượng Thái Văn Trường (SN 1992, trú buôn Briêng B, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo Đak Đoa, tỉnh Đắk Lắk) khi y đang trên đường di chuyển từ Bình Dương đi TP.HCM.

Bước đầu, công an xác định Thái Văn Trường là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở phường Đức Long, TP.Phan Thiết chiều 18/4.

Thái Văn Trường là đối tượng đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Ảnh: CACC

Như vậy, sau 24 giờ xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, ở phường Đức Long, TP.Phan Thiết, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng với sự hỗ trợ, cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân, công an đã truy bắt thành công nghi phạm thực hiện vụ cướp là Thái Văn Trường.

Lực lượng công an đã thu giữ chiếc xe máy đối tượng dùng để thực hiện vụ cướp và khoảng 2 cây vàng là tang vật liên quan đến vụ cướp. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ được một số giấy tờ mà Trường đã làm giả.

Ngay khi nhận được thông tin bắt giữ đối tượng, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đang đi công tác đã điện chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc điều tra phá án.

Thông tin mới vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội "Loạn luân" với con ruột của mình sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: CACC

Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về tội "Loạn luân".

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, lãm rõ.



Trước đó, ông Lê Tùng Vân cùng 5 người còn lại gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và bà Cao Thị Cúc (SN 1960) đã bị tòa cấp đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015-2017.

Tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Đức Hòa vào ngày 20/7, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù cùng tội danh nêu trên. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Long An tuyên y bản án sơ thẩm hồi 11/2022.

Bắt nam nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều muộn 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Út (28 tuổi, quê Cà Mau) khi đối tượng đang lẩn trốn sau khi gây án mạng tại một quán cà phê trên địa bàn.

Công an bắt giữ Phạm Văn Út. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trưa cùng ngày, người thân chị N. (38 tuổi, chủ quán cà phê trên đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10, TP.Vũng Tàu) phát hiện chị N. tử vong với vết thương nghi do bị sát hại.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vũng Tàu và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất dữ liệu camera an ninh.

Từ camera của quán cà phê, công an xác định đối tượng mặc áo đỏ, quần ngắn, đội mũ đỏ đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ cúp điện, khóa cửa cuốn rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/4, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ra lệnh tạm giữ, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (42 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra về tội danh trên.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng với các nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, tháng 3, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với Công ty Tâm Lộc Phát.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP.Hà Nội xác định, tháng 6/2019, Khuyên, Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Sau đó, các đối tượng đã dựng thành mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản…, sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Trong đó, khoảng 50 văn phòng đại diện Công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1.

Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam, được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng.

Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cho biết, Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, còn Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.

Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mì chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên.

Sau đó, Khuyên căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại.

Trong đó, Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Xót xa cảnh người mẹ trẻ chở con trai 19 tháng trên xe máy bị cướp giật, té ngã nhào trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 mẹ con đang đi xe máy bị giật túi xách, té ngã nhào trên đường gây xôn xao.

Trong đoạn clip, người mẹ chở theo con nhỏ trên xe máy đang đi trên đường thì bị đối tượng giật túi xách. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ không làm chủ được tay lái, ngã nhào xuống đường.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: Thanh Hải

Qua xác minh của PV Dân Việt, sự việc xảy ra vào khuya 15/4 trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chị N bị thương sau vụ cướp giật.

Chị N (23 tuổi), người trong đoạn clip cho biết, thời điểm trên chị chở theo con trai 19 tháng tuổi chạy từ cổng sau Khu du lịch Đại Nam về Trường Tiểu học Tân Định, thị xã Bến Cát.

Theo chị N, sau vụ việc cả 2 mẹ con bị trầy xước trên cơ thể. Chiếc túi bên trong có tiền và giấy tờ tùy thân. Sau khi xảy ra sự việc, chị N đã đến cơ quan công an trình báo.