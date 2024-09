DJ Bé Vi là ai, liên quan gì trong đường dây ma túy xuyên quốc gia?

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can về tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 17kg ma túy các loại trong đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam.

Ngoài ra, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt với Lâm Thành Trung (SN 2001, tên gọi khác là Trung "ngọng"). Trung là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này. Đối tượng này có hành tung bí ẩn, ít lộ diện và điều hành từ xa.

DJ Bé Vi là ai?

Theo nhà chức trách, trong số những bị can trên có Nguyễn Bé Vi (DJ Bé Vi). Vi là người tình cũng là trợ thủ đắc lực cho Lâm Thành Trung. Địa bàn hoạt động chủ yếu của đường dây ma túy này ở Quận 4, Quận 8, Bình Tân, Tân Phú và ẩn mình trong các hẻm nhỏ, mua chuộc người thân quen làm vai trò cảnh giới, sử dụng người lao động nghèo, người bán nước, xe ôm để đi giao "hàng".

Bị can Nguyễn Bé Vi (DJ Bé Vi) trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, DJ Bé Vi có biệt danh là Vi "Milk", sinh năm 1996 tại Bến Tre. Cô gái này trú tại quận 11 (TP.HCM). DJ Bé Vi sở hữu kênh TikTok gần 220.000 người đăng ký, trang Facebook cá nhân có gần 180.000 người theo dõi. Trong đó, nhiều clip trên TikTok của cô thu hút hàng triệu lượt xem.

Cô này có nhiều kinh nghiệm trong nghề DJ nhưng không quá nổi tiếng, thường trình diễn ở nhiều quán bar trên địa bàn TP.HCM.

Trên trang cá nhân, DJ Bé Vi đăng tải nhiều hình ảnh khoe vóc dáng "bốc lửa". Bên cạnh đó, Vi thường đăng về cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, dùng đồ hiệu. Cô còn gây chú ý khi chia sẻ việc sửa lại nhà cho mẹ, xây phòng trọ để mẹ cho thuê kiếm thu nhập. Ngoài ra, DJ Bé Vi cũng đăng hình từ thiện ở chùa, các viện dưỡng lão.

Hang ổ ma túy lớn với nhiều "chân rết"

Trước đó, qua công tác đấu tranh và quản lý địa bàn, đầu tháng 1/2023, PC04 phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được đối tượng Phan Minh Trung (31 tuổi, ngụ huyên Bình Chánh) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng cầm đầu đường dây Lâm Thành Trung đang bị truy nã. Ảnh: CACC.

Đi sâu điều tra, trinh sát làm rõ Trung còn lôi kéo cả em ruột mình là Phan Minh Hiếu (24 tuổi) vào con đường vi phạm pháp luật. Hai anh em Trung và Hiếu "chia mối" ma túy cho nhiều "chân rết" khác để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, công an xác định kẻ cầm đầu đường dây ma túy này là Lâm Thành Trung. Trung rất ít khi xuất đầu lộ diện mà chỉ điều hành từ xa. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Trung đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với cơ quan điều tra. Công an xác định Trung nhập ma túy từ Campuchia, sau đó chia nhỏ ra cho các "chân rết" trên địa bàn TP.HCM, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn các Quận 4, 8, Bình Tân, Tân Phú.

Tiếp tục đấu tranh, trinh sát làm rõ, ngoài việc điều hành, phân phối ma túy cho 2 anh em Phan Minh Trung - Phan Minh Hiếu, Lâm Thành Trung còn bỏ ma túy cho nhiều đại lý khác như Nguyễn Lưu Đức Hòa (26 tuổi) và Mai Lê Chí Hiếu (29 tuổi, cùng ở quận 8), dưới tay Hòa và Hiếu còn có cả chục "chân rết" khác.

Sau khi lấy ma túy từ Lâm Thành Trung, Nguyễn Lưu Đức Hòa và Mai Lê Chí Hiếu sẽ điều các đối tượng trong "chân rết" đi giao dịch ma túy cho các đại lý cấp dưới. Những "chân rết" này là các tài xế xe ôm, xe taxi truyền thống.

Trong quá trình theo dõi, công an xác định các bị can bán ma túy từ một vài kg lên tới vài chục kg, thậm chí có bị can thực hiện bán ma túy 3 - 5 lần/ngày.