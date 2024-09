TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Công an TP.HCM bắt DJ Bé Vi; thông tin mới về bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM bắt DJ Bé Vi cùng 18 đồng phạm đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 24/9, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TP.HCM, bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi (SN 1996, tự DJ Bé Vi), Châu Mỹ Như (SN 1996) cùng 17 đối tượng khác. Công an TP.HCM thu giữ 17kg ma túy các loại và ra quyết định truy nã Lâm Thành Trung (SN 2001, tự Trung "ngọng").

DJ Bé Vi. Nguồn: NLĐO

Công an TP.HCM xác định Lâm Thành Trung là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này. Lâm Thành Trung có hành tung bí ẩn, ít lộ diện và điều hành từ xa.

Lâm Thành Trung. Nguồn: NLĐO

Nguyễn Bé Vi là người tình cũng là trợ thủ đắc lực cho Lâm Thành Trung. Địa bàn hoạt động chủ yếu của đường dây ở quận 4, quận 8, Bình Tân, Tân Phú (TP.HCM) và ẩn mình trong các hẻm nhỏ, mua chuộc người thân quen làm vai trò cảnh giới, sử dụng người lao động nghèo, người bán nước, xe ôm để đi giao "hàng".

Châu Mỹ Như cùng tang vật. Nguồn: NLĐO

Công an TP.HCM đã lập chuyên án, tiếp đó, kiểm tra một căn hộ ở quận Tân Phú, bắt giữ Châu Mỹ Như cùng tang vật khoảng 14kg ma túy các loại trong đó phần lớn là "nước vui", thuốc lắc...

Như được xác định là đại lý lớn của Lâm Thành Trung và lấy ma túy số lượng lớn từ vài kg tới hàng chục kg.

Tang vật vụ án Công an TP.HCM thu giữ. Nguồn: NLĐO

Từ những chứng cứ, lời khai và tang vật, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam 19 đối tượng về tội "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đồng thời, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lâm Thành Trung tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Công an TP.HCM kêu gọi Lâm Thành Trung nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bất cứ người nào phát hiện Lâm Thành Trung cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Công an TP.HCM, địa chỉ số 34 An Bình, quận 5, TP.HCM, SĐT: 028.39231168.



Bà Nguyễn Phương Hằng quay lại điều hành Khu du lịch Đại Nam

Chiều 24/9, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) vừa mới ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Ảnh: M.H

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam.



Theo nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng được Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam phân công giải quyết các vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam.



Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha và được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất vùng Đông Nam Á. Khu du lịch này là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch tâm linh và loại hình vui chơi, giải trí gồm có trường đua, vườn thú, biển Đại Nam cùng các khu trò chơi hấp dẫn khác.

Còn Công ty Đại Nam là chủ đầu tư các Khu công nghiệp Sóng Thần 2, 3 và nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước...

Ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") - chồng bà Nguyễn Phương Hằng là người sáng lập Công ty Cổ phần Đại Nam và sở hữu 49% cổ phần công ty. Hiện ông Dũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Hôm 19/9, CEO Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm. Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, dự kiến, bà Phương Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn.

Trước đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự.

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế xe tải tăng ga bỏ chạy với tốc độ lên tới 130km/h khi thấy cảnh sát

Vào khoảng 7 giờ sáng 4/9, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề về nồng độ cồn tại Km 161+500 Quốc lộ 6 (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT tỉnh Sơn La ra hiệu lệnh dừng xe ô tô tải BKS 29H-692.11 do lái xe Nguyễn Huy Hải (SN 1990, trú tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 6 rồi vòng ra Quốc lộ 43, tỉnh lộ 101… gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

Tổ công tác đã tăng cường sự hỗ trợ của Đội CSGT huyện Vân Hồ, Đội CSGT huyện Mộc Châu. Sau hơn 1 giờ truy đuổi, Tổ công tác mới dừng được chiếc xe tại tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tài xế Nguyễn Huy Hải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,705mg/lít khí thở. Ảnh: Tùng Minh.



Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định lái xe Nguyễn Huy Hải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,705mg/lít khí thở.

Đại uý Trần Mạnh Hùng, cán bộ Tổ công tác cho biết: Lái xe chạy với tốc độ rất cao, trên nhiều tuyến đường, có đoạn lái xe chạy với tốc độ 130km/h. Hiện, tài xế Hải và phương tiện đã được đưa về Đội CSGT đường bộ số 1 xử lý theo đúng quy định.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt kẻ giết người giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ ở Pattaya - Thái Lan

Ngày 24/9, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) thông tin đã bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế về tội "Giết người" và bàn giao cho cơ quan chức năng Hàn Quốc xử lý theo quy định.

Đối tượng truy nã quốc tế Kim HyeonggWon bị Công an quận Đống Đa bắt giữ. Nguồn: ANTĐ

Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa phát hiện một đối tượng nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn tội phạm, thường xuyên di chuyển đến các địa điểm công cộng, quán ăn trên địa bàn.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Cục Đối ngoại, Bộ Công an tiến hành xác minh, làm rõ. Ngày 12/9, cơ quan công an đã xác định, đối tượng nam giới này là Kim HyeonggWon (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc), là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế. Kim HyeonggWon bị truy nã quốc tế theo lệnh số A-5182/5-2024 ngày 12/5/2024 về hành vi “Giết người”.

Công an quận Đống Đa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hà Nội và Cục Đối ngoại, Bộ Công an bàn giao đối tượng truy nã cho Cảnh sát Hàn Quốc. Nguồn: ANTĐ

Tại cơ quan công an, Kim HyeonggWon khai, vào ngày 3/5/2024, đối tượng cùng 2 nghi phạm khác đã có hành vi “Giết người” tại Pattaya, Thái Lan, sau đó giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam, di chuyển đến Đà Nẵng rồi ra Hà Nội tiếp tục trốn chạy. Trên đường di chuyển, đối tượng thường thuê nghỉ tại một số khách sạn nhỏ, khi đến địa bàn quận Đống Đa thì bị bắt giữ.

Căn cứ hành vi vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng 4 triệu đồng về hành vi “Nhập cảnh trái phép”.

Trong ngày 23/9, tổ công tác của Công an quận Đống Đa do thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó trưởng Công an quận dẫn đầu đã áp giải và bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: "Người bạn bí ẩn" muốn cho bà Trương Mỹ Lan vay 250 triệu USD

Chiều 24/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver - Tổng Giám đốc Công ty An Đông) cho biết, có một người bạn của bà Trương Mỹ Lan đang sống tại Mỹ muốn cho bị cáo này vay 250 triệu USD để trả nợ ngân hàng, giải chấp tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) đang được thế chấp cho ngân hàng nước ngoài.

Bà Trang cho biết thêm, người bạn này muốn cho bà Trương Mỹ Lan vay thêm 130 triệu USD để khắc phục hậu quả vụ án này.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: Xuân Huy

Ban đầu, bà Lan nói việc mua bán tòa nhà trên không thể quyết định ngay tại tòa. Tuy nhiên, sau khi được nghe giải thích không phải mua bán mà cho vay mượn, bị cáo Trương Mỹ Lan liền đồng ý và gửi lời cảm ơn tới người bạn này.

Tại buổi xét xử chiều hôm qua, bị cáo Lan bày tỏ mong muốn mang dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26ha để khắc phục hậu quả vụ án. Tại tòa hôm nay, bị cáo Lan nói dự án này có vị trí đắc địa, đã có nhiều nhà đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỷ đồng, dự án này không bị kê biên.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver cho biết người bạn trên của bị cáo Lan mong muốn nộp thay bà Lan một số tiền nhất định với điều kiện giao cho người này quản lý dự án trên. Còn đối với việc mua bán, chuyển nhượng dự án này, sau này do bà Lan và người đó sẽ trao đổi, thương lượng.

Trình bày tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho biết luôn mong muốn khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án, chỉ cần người đó có tiền thật, muốn làm dự án thật, còn giá trị bao nhiêu thì bà không quan tâm.

Cuối cùng, bà Lan nói lời cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ mình và gửi lời nhắn người này cứ xem xét giá trên thị trường, nếu được thì sẽ thỏa thuận sau.