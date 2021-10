Đổ cánh cửa sắt làm học sinh mầm non tử vong: Cơ quan chức năng lên tiếng

Sáng ngày 16/10, ông Võ Đăng Thuận - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, thông tin sập cổng trường làm thương vong 2 cháu học sinh mầm non là chưa chính xác, đây là cánh cửa sắt (gọi là cửa lùa) lâu ngày ở ngoài trời nên bị hoen gỉ gãy bản lề ngã xuống chứ không phải sập cổng trường.

"Đó cũng không phải là trường mầm non của xã mà là điểm trường thôi, điểm đó có 2 lớp mầm non khoảng 50 em. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Nam Trà My đã có mặt tại hiện trường kiểm tra và điều tra làm rõ. Qua báo cáo sơ bộ của các giáo viên điểm trường khi sự việc xảy ra là lúc đang hoạt động, sinh hoạt ngoài trời nên các em có sự hiếu động…", ông Thuận nói.

Ông Thuận nói thêm, một số thông tin nói rằng là sập cổng trường, việc này không đúng, đó là cánh cửa lùa chứ không phải cổng, trong quá tình ở ngoài trời lâu ngày kèm mưa, nắng nên bản lề bị hoen gỉ gãy ngã xuống đất.

"Trong giờ hoạt động ngoài trời, 2 cháu học sinh đó đứng gần không biết có vô tình đẩy cánh cửa khiến cánh cửa ngã đổ hay không. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa 2 cháu xuống bệnh viện cấp cứu, nhưng do quá nặng đã có một em tử vong", ông Thuận nói thêm.

Trưởng phòng GDĐT huyện Nam Trà cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra là do ngã cánh cửa sắt chứ không phải là sập cổng trường (Ảnh CTV)

Cũng theo ông Thuận, sự việc xảy ra đối với 2 cháu học sinh nói trên là đáng tiếc, việc này cũng ngoài ý muốn. "Để đảm bảo cho tất cả các em học sinh bán trú trên địa bàn, hằng năm qua các cuộc họp, phòng đề nghị các trường, điểm trường bán trú phải có biện pháp an toàn cho học sinh như điện, nước các thiết bị đồ chơi ngoài trời", ông Thuận nói.

Trao đổi thêm với PV, một lãnh đạo trường Mầm non xã Trà Nam cho biết, điểm trường thôn nơi xảy ra tai nạn nằm cách trường chính hơn 30km, ngay sau khi sự việc xảy ra các cô đã có báo cáo sơ bộ và hiện công an đang điều tra nên chờ kết luận của ngành chức năng.

Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra nên lúc nào có kết luận sẽ thông tin.

Trước đó, vào khoảng 9h15 sáng 15/10 tại điểm trường Măng Dí (thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) xảy ra sự việc đáng tiếc, ngã cổng sắt đè lên hai cháu H.T.L.K. (sinh năm 2017) và P.T.T.H. (sinh năm 2016, cùng trú tại thôn 1, xã Trà Nam) khiến 2 cháu bị thương nặng.

Ngay sau đó, cả 2 cháu được đưa đi cấp cứu. Trong đó, cháu P.T.T.H được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, còn cháu H.T.L.K bị thương tích nặng hơn nên được chuyển xuống bệnh viện tại thành phố Tam Kỳ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cháu K. đã tử vong tại bệnh viện. Còn cháu H. sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại trung tâm Y tế huyện Nam Trà My.