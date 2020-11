Đỗ Hùng Dũng "mở đường" xuất ngoại cho cầu thủ Việt Nam

V.League 2020 khép lại và Đỗ Hùng Dũng cùng Hà Nội FC đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League.



Một trong những lý do khiến đội bóng Thủ đô để "rơi vàng" vào tay Vitettel là do không có lực lượng tốt nhất do nhiều trụ cột hàng thủ bị chấn thương phải nghỉ dài hạn.

Ngoại binh Omar cũng không có thể trạng tốt nhất để cống hiến cho đội bóng Thủ đô trong giai đoạn 2 có ý nghĩa quyết định.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng Thủ đô đã chia tay 2 ngoại binh là Kebe và Omar. Đổi lại, Hà Nội FC "tậu về" chân sút người Brazil Geovane của Sài Gòn FC.

Nhìn nhận về nhân tố mới Geovane được đặt nhiều kỳ vọng ở mùa giải mới, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng nói: "Bạn ấy là người hiền lành, ít nói, có lẽ là do môi trường mới.

Bản thân chúng tôi thì luôn đón chào mọi cầu thủ cả nội và ngoại binh. Hy vọng Geovane sẽ sớm hòa nhập với gia đình Hà Nội FC".

Khi báo chí đặt vấn đề về việc Hà Nội FC khá "trầm" trên thị trường chuyển nhượng chuẩn bị cho V.League 2021. Vậy Hùng Dũng có lo lắng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đội khác như Viettel, Thanh Hóa, TP.HCM, HAGL... hay không?

Đáp lại, Hùng Dũng tỏ ra bình thản: "Với lực lượng của Hà Nội FC hiện nay, tôi nghĩ khi tất cả các cầu thủ bị chấn thương trở lại, chúng tôi sẽ "khủng hoảng thừa" nhân sự.

Chúng tôi không lo thiếu hụt vị trí nào cả và với những gì hiện có, Hà Nội FC luôn đặt ra mục tiêu cao nhất ở mỗi giải đấu trong năm 2021 như V.League, Cúp QG, AFC Cup".

Đỗ Hùng Dũng bày tỏ ước mơ xuất ngoại thể hiện mình khi có cơ hội. Ảnh: Tuệ Minh

Nói theo cách của Hùng Dũng, có thể hiểu ngay cả khi một vài trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải hay chính bản thân Hùng Dũng xuất ngoại thì Hà Nội FC vẫn rất mạnh ở mùa giải mới:

"Việc ra nước ngoài thi đấu là ước mơ không chỉ của riêng tôi mà là với mọi cầu thủ Việt Nam.

Được tập luyện, thi đấu ở những nền bóng đá phát triển sẽ giúp mình được cọ xát, học hỏi thêm rất nhiều điều.

Hiện tại, dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng tới mọi hoạt động ở phạm vi toàn cầu nên việc xuất ngoại cũng khó khăn.

Trong tương lai, khi tình hình ổn định, không chỉ cá nhân tôi mà mọi cầu thủ Việt Nam nên thử 1 lần nếu có cơ hội".

Nói về mục tiêu cùng ĐT Việt Nam trong năm 2021, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Trong năm sau, ĐT Việt Nam có mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup và thi đấu nốt vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chúng ta đã có bước khởi đầu thuận lợi (đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm/5 trận – PV). Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn (làm khách của Malaysia, tiếp Indonesia, làm khách của UAE – PV) nhưng cả HLV trưởng Park Hang-seo cùng toàn đội đều rất quyết tâm cùng nhau lần đầu tiên lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á trước khi tới những cái đích nghĩ xa hơn".