Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk có 63 đoàn viên, sinh hoạt tại 4 chi đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ban chấp hành đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều phong trào thanh niên hiệu quả, thiết thực gắn liền với các hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Ông Vương Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, BCH đoàn cơ sở luôn thực hiện tốt việc vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có bước đổi mới, được quan tâm, chú trọng. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống và văn hoá Agribank được triển khai hiệu quả, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đi theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ. ĐVTN yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa như: Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phát động phong trào thanh niên Agribank vì "Tương lai xanh" nói không với rác thải nhựa và các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần; phát động chương trình trồng cây xanh hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; xung kích bảo vệ tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xung kích hội nhập kinh tế quốc tế; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp;… Trong đó điểm nhấn mà đoàn thanh niên đã làm được trong thời gian qua là hoạt động An sinh xã hội với nhiều hoạt động nhân văn có ý nghĩa thiết thực với giá trị các hoạt động tài trợ lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 18 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới (2022 - 2027), với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk: Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện" , Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN. 100% ĐVTN được học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Đắk Lắk học tập và làm theo lời Bác". Hàng năm có 100% đoàn viên được công nhận đủ tư cách đoàn viên. 100% đoàn viên được đánh giá xếp loại đoàn viên xuất sắc. Về chuyên môn, 100% đoàn viên được công nhận là Lao động tiên tiến; 100% đoàn viên tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội; giới thiệu ít nhất 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 ủy viên và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đồng chí Tô Hoài Nam được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 - 2027.