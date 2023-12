Doãn Hải My có hành động đầy tình cảm khi về quê Đoàn Văn Hậu

Sau lễ cưới diễn ra tại Hà Nội ngày 26/11, đây cũng là lần đầu tiên Doãn Hải My "check-in" tại quê của Đoàn Văn Hậu vì trước đó cả hai đã có chuyến đi Singapore, vừa là để hưởng tuần trăng mật, vừa để điều trị chấn thương cho chàng hậu vệ số 5. Dân tình đoán rằng tranh thủ thời gian được nghỉ cặp vợ chồng mới cưới đã về thăm bố mẹ và họ hàng.



Ngoài đi ăn bún cá, nàng WAG Doãn Hải My sau đó gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng chồng thảnh thơi đi uống trà sữa ở quê chồng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đáng chú ý, chị dâu của Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt trong cuộc quây quần bên ly trà tâm sự.

Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hải My và chị chồng thể hiện sự hòa hợp. Trước đó, cô nàng cũng thường xuyên tương tác cùng chị dâu trên mạng xã hội ở thời điểm cả hai còn chưa chính thức làm con dâu chung một mái nhà.

Hiện tại, cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều đang có công việc ở Hà Nội nên thời gian về quê cũng ít hơn. Đặc biệt là Văn Hậu, chàng hậu vệ đang trong quá trình phục hồi chấn thương đây là thời điểm quan trọng nhất để anh sớm trở lại sân cỏ thi đấu.

Còn về phía Hải My theo chia sẻ trước đó cô đang đi học lên cao hơn đồng thời cũng bận rộn với công việc kinh doanh tại cửa hàng phụ kiện nam. Bên cạnh đó top 10 hoa hậu Việt Nam cũng lộ nhiều "hint" đang mang bầu.

Do đặc thù công việc Văn Hậu - Hải My không thường xuyên về thăm nhà được nên bố mẹ của hậu vệ sinh năm 1999 cũng chủ động lên Hà Nội thăm con. Người hâm mộ qua đường còn từng bắt gặp mẹ Văn Hậu đưa Hải My đi khám tại một bênh viện ở khu vực Mỹ Đình.