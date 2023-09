Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của Đoàn Văn Hậu

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ khoảnh khắc Doãn Hải My nhận lời cầu hôn sau 3 năm hẹn hò. Nam cầu thủ viết: "She said "Yes". Marry me" (tạm dịch: Cô nói "Có". Kết hôn với tôi). Đáp lại dòng trạng thái của bạn trai, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng bày tỏ: "Tôi đã nói: Vâng".

Bài đăng của 2 nhân vật chính nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai chưa tiết lộ kế hoạch đám cưới khiến fan vô cùng tò mò.

Ba năm gắn bó, mối quan hệ của cặp sao được gia đình, đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Doãn Hải My nhìn nhận khi tình yêu ngày một lớn, cô thấy cả hai có sự trưởng thành. Ở cạnh nửa kia, cô tìm thấy sự bình yên.

Trước đó, giữa tháng 8, Doãn Hải My cùng bạn trai tổ chức buổi kỷ niệm tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cô nói hạnh phúc khi nhận hoa hồng, quà của Đoàn Văn Hậu. Trên trang cá nhân, khoảnh khắc cặp sao hẹn hò hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận chúc mừng. Doãn Hải My viết "Em yêu anh" dưới bức ảnh tình tứ, Đoàn Văn Hậu đáp lại: "Anh cũng yêu em rất nhiều".

Đoàn Văn Hậu được nhiều fan nhận xét cưng chiều bạn gái, ga lăng vào những dịp quan trọng. Sau các giải đấu, cầu thủ thường thu xếp thời gian đưa Hải My đi chơi, nghe nhạc. Họ có chung sở thích du lịch biển, từng dẫn bố mẹ cùng nghỉ dưỡng. Với anh, bạn gái ghi điểm bởi nét dịu dàng, đảm đang. Khi anh dẫn Doãn Hải My về quê ở Thái Bình, cô không ngại vào bếp phụ giúp mọi người, rửa chén bát.

Hiện, Doãn Hải My vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, đang có một số dự định với thời trang, phim ảnh. Đoàn Văn Hậu đang thi đấu cho Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội (CLB CAHN).

Doãn Hải My ăn tối kỷ niệm ba năm gắn bó bên Đoàn Văn Hậu.

Văn Hậu tình tứ bên người yêu.

Cặp sao quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Đoàn Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý.

Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô làm mẫu thời trang và kinh doanh. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành AFF Cup 2018.