Đoàn kết đồng lòng, BSR hướng đến nhiều mục tiêu trong năm mới 2025

Cũng trong sáng ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ, Chủ tịch BSR Bùi Ngọc Dương đã tới thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đơn vị kết nghĩa, có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ BSR trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho NMLD Dung Quất suốt thời gian qua. Chủ tịch BSR Bùi Ngọc Dương mong muốn trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với BSR trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng; bảo vệ an ninh các mục tiêu trên bờ, trên biển trong khu vực để góp phần giúp NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định.