Liên ngành công an, giao thông phối hợp với Hà Nội, Phú Thọ xử lý vi phạm đường thủy, khai thác cát sỏi

Đoàn liên ngành kiểm tra xử lý hành vi vi phạm giao thông đường thủy, hoạt động khai thác cát sỏi... Ảnh: CAT

Ngày 26/5, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đoàn liên ngành bộ công an, giao thông vừa phối hợp với TP. Hà Nội, tỉnh Phú Thọ xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thuỷ, quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản…

Theo đó, ngày 24/5, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ thuộc Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Hà Nội; Cảng Vụ khu vực II, Thanh tra Giao thông (Bộ Giao thông) và các lực lượng có liên quan tiến hành đồng loạt các biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT đường thuỷ; kiểm tra xử lý các bến tập kết vật liệu xây dựng không phép, tình trạng phương tiện thủy neo đậu, tổ chức bốc xếp hàng hóa trong luồng, hành lang bảo vệ luồng không đúng quy định gây mất TTATGT, trật tự xã hội (TTXH).

Quá trình kiểm tra của đoàn liên ngành cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý hoạt động khai thác cát sỏi trái phép. Ảnh: CAT

Kết quả bước đầu, đoàn liên ngành đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp không thực hiện đúng quy định về neo đậu phương tiện, 8 trường hợp thuyền trưởng không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu, 1 trường hợp chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn đến 1/5 chiều cao mạng khô của phương tiện.

Đoàn cũng tiến hành tổ chức kiểm tra đối với Công ty TNHH Tiến Nga (Phú Thọ) và các đơn vị tham gia hoạt động khai thác, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, hạn chế đến mức thấp nhất tác động môi trường.

Thông qua việc kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát trên đường thủy nội địa.

Đoàn liên ngành kiểm tra phương tiện thủy neo đậu, các đơn vị tham gia hoạt động khai thác cát sỏi. Ảnh: CAT

Quá trình kiểm tra không chỉ bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát sỏi trái phép mà qua đó lực lượng công an còn kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, từ đó tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, cấp phép khai thác mỏ, thực hiện dự án nạo vét luồng có biện pháp quản lý hiệu quả, phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực này.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, góp phần ổn định TTATGT, TTATXH trên địa bàn.