Đoàn Thiên Ân: Từ "Hoa hậu nghèo khó", mồ côi mẹ đến Top 20 Miss Grand International 2022

Đoàn Thiên Ân có 3 ngày chuẩn bị, 2 tiếng để ngủ mỗi ngày...

Chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra vào tối nay (25/10) tại Indonesia thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Đây cũng là mùa thi kỷ niệm 10 năm của cuộc thi nhan sắc này.

Đoàn Thiên Ân là đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Grand International 2022. Ngay sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) vào tối 1/10, Đoàn Thiên Ân chỉ có chưa đầy 3 ngày để chuẩn bị hành trang lên đường thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Chia sẻ sau đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 cho biết, mỗi ngày cô chỉ có 2 tiếng để ngủ vì phải chuẩn bị từ trang phục, phụ kiện và duy trì việc tập luyện không ngừng nghỉ.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Được biết, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 có gia cảnh khó khăn, mồ côi mẹ từ năm lớp 11. Để có tiền trang trải cuộc sống và học tập, Đoàn Thiên Ân đã làm thêm nhiều nghề như: bán hàng online, bán mắt kính...

Nói về gia cảnh của Đoàn Thiên Ân, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam gọi cô là "Hoa hậu nghèo khó nhất". Tuy nhiên, khi chia sẻ về cuộc sống đời thường, người đẹp gốc Long An vẫn luôn lạc quan: "Tôi đã phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học. Mỗi tháng tôi sẽ đi thăm mộ mẹ một lần".

Khi được NTK Đỗ Long hỏi về việc xin nghỉ làm công việc bán mắt kính hậu đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân thật thà trả lời: "Em có gọi điện thoại lại cho anh trưởng ca em nói: "Anh ơi em lỡ thành Hoa hậu rồi, chắc anh phải tuyển người khác thay em, chứ em phải nghỉ làm rồi!".

Đoàn Thiên Ân từng làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, học tập. (Ảnh: FBNV)

Điều khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi Đoàn Thiên Ân tiết lộ, cô chưa từng đi máy bay bao giờ. Chuyến bay đến Indonesia để tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 cũng là lần đầu tiên người đẹp Long An được đi máy bay.

Trong ngày ra sân bay đến Indonesia, Đoàn Thiên Ân đã khóc nghẹn trong vòng tay của bố. (Ảnh: FBNV)

Hành trình thi Miss Grand International 2022 đầy nỗ lực của Đoàn Thiên Ân

Ngay khi đặt chân đến Indonesia vào ngày 4/10, đại diện Việt Nam đã khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngỡ ngàng, tự hào vì khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt, hòa nhập với dàn thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022.



Đoàn Thiên Ân khiến cộng đồng yêu nhan sắc tự hào vì khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt, hòa nhập với dàn thí sinh tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022. (Ảnh: FBNV)

Đoàn Thiên Ân (hàng trên, thứ hai từ trái sang) lọt 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2022. (Ảnh: Miss Grand International)

Trong quá trình thi đấu tại Indonesia, Đoàn Thiên Ân thổ lộ, cô đã giảm 5 kg để có thể mặc vừa hai chiếc váy dạ hội cho đêm bán kết và chung kết.

Trước thềm chung kết Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán giành giải Á hậu 3.

Đoàn Thiên Ân cũng đã gặt hái được những thành tích ấn đáng nể khi tham gia cuộc thi sắc đẹp này trước thềm chung kết. Cụ thể, đại diện Việt Nam lọt Top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 cùng với các đại diện đến từ: Colombia, Cộng hòa Séc, Indonesia, Puerto Rico, Tây Ban Nha , Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Brazil.

Đoàn Thiên Ân gặp sự cố khi trình diễn trang phục dân tộc nặng 14kg tại Miss Grand International 2022. (Nguồn: Miss Grand International)

Vẻ đẹp cuốn hút của Đoàn Thiên Ân trong những ngày "chinh chiến" tại Miss Grand International 2022. (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, Đoàn Thiên Ân vượt qua đại diện Thái Lan, giành vé vào thẳng Top 20 chung cuộc nhờ dẫn đầu lượng bình chọn khi tranh giải thưởng Country's Power of The year thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2022. Ngay sau khi có kết quả lượt bình chọn dẫn đầu tại Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân đã bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ: "Mọi người đã vất vả quá rồi! Bao nhiêu yêu thương mới gửi lại cho hết mọi người đây.



Cảm ơn cả nhà đã dành tình yêu thương nồng nhiệt đến tôi. Mỗi tin tức, mỗi cập nhật của mọi người, tôi đều thấy và khắc ghi sự cảm kích trong tim. Thật sự, có lẽ chỉ cảm ơn là không đủ đối với tình yêu thương to lớn mà Việt Nam dành cho tôi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn trên hành trình này".

Chia sẻ với Dân Việt, đại diện Việt Nam đặt ra mục tiêu cao nhất là giành chiếc vương miện Miss Grand International 2022. "Tôi tin rằng việc đặt mục tiêu cao sẽ thúc đẩy bản thân ngày càng hoàn thiện. Tôi nghĩ ở cuộc thi, mỗi thí sinh tỏa sáng theo cách riêng và thực sự ai cũng xứng đáng chiến thắng", Đoàn Thiên Ân chia sẻ trước thềm chung kết.

Đoàn Thiên Ân trình diễn trang phục thể thao (thay cho phần thi bikini) tại bán kết Miss Grand International 2022. (Ảnh: FB Miss Grand International)



"Hoa hậu nghèo khó" Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình)



Khép lại hành trình "chinh chiến" tại Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Ngoài giành thưởng"Country's Power Of The Year", người đẹp Long An được xướng tên nhận giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất cùng các đại diện đến từ Thái Lan, Peru và Anh.

"Dù ở bất kỳ vị trí nào thì tôi vẫn mong khán giả sẽ đón nhận tôi như cách các bạn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua", Đoàn Thiên Ân bày tỏ.

Clip Đoàn Thiên Ân trình diễn nóng bỏng khi được xướng tên vào Top 20 chung cuộc. (Nguồn ghi màn hình)

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng lần lượt là 88,5-66-98 cm. Trong chương trình phỏng vấn trực tuyến thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân tiết lộ, cô từng tự ti về vóc dáng vì nặng đến 75kg và từng bị miệt thị ngoại hình. Sau đó, người đẹp gốc Long An đã nỗ lực để giảm 15kg trong khoảng thời gian 4 tháng. "Do giảm cân nhanh quá nên tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Tuy nhiên, nhờ những lời động viên của mọi người xung quanh, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2022 để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo tại cuộc thi này, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ những ai đang bị miệt thị ngoại hình rằng, hãy yêu bản thân mình hơn", Đặng Thiên Ân bày tỏ. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân từng đoạt giải Quán quân Nữ sinh Áo dài năm 2018. Ngoài danh hiệu Quán quân tại cuộc thi này, người đẹp sinh năm 2000 còn nhận giải Nữ sinh tài năng với phần ứng xử thông minh, duyên dáng.