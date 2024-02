Đoàn Thu Thủy Á hậu Miss Global 2023 gửi lời chúc Tết Nguyên đán 2024 đến Nhịp Cầu Nhân Ái Báo Dân Việt

Vừa trở về Việt Nam sau hành trình 21 ngày "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Global 2023 (Hoa hậu Toàn cầu) diễn ra tại Campuchia, Á hậu Đoàn Thu Thủy không chút đắn đo khi quyết định tham gia chương trình "Gói bánh chưng xanh, Tết an lành" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Phiên Chợ Trái Tim tổ chức dịp Tết Giáp Thìn 2024. Dù là lần đầu tiên đồng hành cùng những thành viên, cộng tác viên chưa từng quen biết tại chương trình thiện nguyện này, nhưng người đẹp sinh năm 1995 ghi điểm với người đối diện nhờ sự thân thiện, chân thành. Cô cởi mở trò chuyện, tạo được bầu không khí vui vẻ, đầm ấm khi chia sẻ về những người thân trong gia đình của mình tại quê nhà Phú Thọ. Á hậu Miss Global 2023 cũng nhanh chóng học hỏi và tự tay gói chiếc bánh chưng vuông vức đầu tiên trong đời khi đến với chương trình "Gói bánh chưng xanh, Tết an lành".

Nụ cười tỏa nắng của Á hậu Miss Global 2023 Đoàn Thu Thủy thêm rạng ngời, đôi mắt cô lấp lánh niềm hạnh phúc khi lần lượt gói xong những chiếc bánh chưng xanh để góp phần đem đến hương vị Tết với những bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang...

Nhan sắc xinh đẹp của Đoàn Thu Thủy Á hậu Miss Global 2023. (Ảnh: NVCC)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Á hậu Miss Global 2023 Đoàn Thu Thủy xoay quanh hoạt động thiện nguyện này dịp Tết Nguyên đán 2024.

Điều gì khiến Đoàn Thu Thủy nhận lời tham gia chương trình "Gói bánh chưng xanh - Gửi Tết an lành" dù công việc cuối năm tất bật, thậm chí Á hậu Miss Global 2023 không có thời gian "xả hơi" sau lịch trình dày đặc tại cuộc thi sắc đẹp này?

- Sau hành trình 21 ngày "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023 ở Campuchia, tôi may mắn được biết đến và tham gia chương trình "Gói bánh chưng xanh, Tết an lành".

Lý do khiến tôi nhận lời tham gia chương trình này là vì tôi nhận thấy những giá trị ý nghĩa, sự thiết thực mà "Gói bánh chưng xanh, Tết an lành" mang đến cho những bệnh nhân, những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024 cận kề. Ngoài ra, tôi được biết những chiếc bánh chưng từ chương trình này còn được trao tặng cho những người dân khó khăn tại nhiều tỉnh thành khác như: Lào Cai, Hà Giang…

Trước khi tham gia chương trình gói hơn 3.000 chiếc bánh chưng, Á hậu Đoàn Thu Thủy đã từng tự tay gói bánh chưng bao giờ chưa?

- Gia đình tôi duy trì hoạt động gói bánh chưng dịp Tết đến xuân về. Tôi mong muốn có thể giữ được hương vị Tết xưa. Nhưng thú thật, mỗi lần mẹ gói bánh chưng, tôi chỉ quan sát mẹ nên tất cả quy trình gói bánh chưng với tôi chỉ là "học trên lý thuyết" (cười).

Đến với chương trình "Gói bánh chưng xanh, Tết an lành", tôi mới được tận tay gói những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời.

Á hậu Đoàn Thu Thủy diện áo dài duyên dáng khi tham gia chương trình "Gói bánh chưng xanh - Gửi Tết an lành".

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Á hậu Miss Global 2023 Đoàn Thu Thủy và những thành viên tổ chức chương trình "Bánh chưng xanh, Tết an lành".

Khi được tận tay gói bánh chưng tại Phiên Chợ Trái Tim đã mang đến cho Á hậu Miss Global 2023 cảm xúc, trải nghiệm thế nào?

- Ban đầu, tôi cảm thấy có chút lo lắng vì mình không có nhiều kinh nghiệm gói bánh chưng. Tôi cũng không biết bản thân có thể đồng hành cùng mọi người để làm ra những chiếc bánh chưng xanh vuông vức hay không. May mắn là được các thành viên, cộng tác viên tại Phiên Chợ Trái Tim hỗ trợ, giúp tôi sớm cho "ra lò" chiếc bánh chưng đầu tiên của mình.

Dù không được đồng hành cùng mọi người hiện từ những khâu đầu tiên như: rửa lá, cắt lá, ướp nguyên liệu gói bánh chưng... nhưng tôi thấy hạnh phúc khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào hoạt động thiện nguyện. Những chiếc bánh chưng này góp phần mang hương vị Tết đong đầy yêu thương đến cho những bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có chương trình "Gói bánh chưng xanh, Tết an lành" mà lần đầu tiên tôi được tham gia gói nhiều bánh chưng đến thế.

Nói đến những chiếc bánh chưng trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Á hậu Đoàn Thu Thủy có thể chia sẻ những câu chuyện khó quên, ký ức về ngày Tết sâu đậm nhất trong tâm trí của bạn?

- Tôi nhớ nhất là cái Tết cách đây 3 năm khi mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện điều trị. Thời điểm đó, gia đình tôi đón Tết trong bệnh viện cùng mẹ. Chứng kiến cảnh mọi người trở về nhà dịp Tết, trong khi mẹ ốm khiến tôi rất buồn. Lúc đó, có các đoàn thiện nguyện đã đến bệnh viện động viên, trao những món quà thiết thực cho các bệnh nhân, trong đó có mẹ tôi.

Nhưng vì mẹ đang bị bệnh nên tôi đã thay mẹ để cùng dòng người xếp thành hàng dài đi nhận bánh chưng từ chương trình thiện nguyện. Dù rằng bình thường để bỏ ra số tiền mua một chiếc bánh chưng với nhiều người không hẳn là điều quá khó khăn, nhưng quan trọng nhất là tấm lòng và sự sẻ chia, quan tâm của những người trao tặng. Với tôi, chiếc bánh chưng gia đình nhận được như tiếp thêm niềm tin, hy vọng để mẹ có động lực mau khỏi bệnh, gia đình sớm được về nhà quây quần.

Sau kỳ nghỉ Tết, mẹ tôi được xuất viện. Mỗi dịp Tết đến xuân về, mẹ thường gói bánh chưng cho gia đình và mẹ vừa để tặng cho những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình gia đình tôi về quê ăn Tết.

Có tình huống, câu chuyện nào khiến Á hậu Đoàn Thu Thủy xúc động, suy ngẫm trong quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện từ trước đến nay?

- Tôi đã từng tham gia khá nhiều chương trình thiện nguyện để có thể sẻ chia với các em nhỏ và những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tôi nhớ lần đi làm một chương trình trao tặng quà cho các em nhỏ tại một vùng quê nghèo. Khi MC hỏi một bạn nhỏ là: "Món ăn nào trong bữa ăn của chương trình mà con thích?". Lúc đó, em nhỏ trả lời rằng: "Thịt lợn" khiến tôi và những người làm chương trình tưởng mình nghe nhầm. Nhưng từ chia sẻ của em nhỏ khiến tôi nhận ra rằng, những món ăn giản dị được chế biến từ thịt lợn thôi đối với các em đã là điều tuyệt vời rồi.

Tôi cho rằng, mỗi người dân chỉ bằng một hành động nhỏ, một việc tử tế và trong một đất nước với hàng chục triệu người dân như vậy sẽ góp phần nhân lên thành hàng chục triệu việc tử tế, ý nghĩa.

Á hậu Miss Global 2023 Đoàn Thu Thủy gửi lời chúc đến Báo Nông Thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. (Ảnh: NVCC)

Sau khi đồng hành cùng chương trình "Bánh chưng xanh, Tết an lành" dịp Tết Nguyên đán 2024 cùng Báo Nông Thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Phiên Chợ Trái Tim, Á hậu Đoàn Thu Thủy có muốn nhắn nhủ điều gì?

- Tôi hy vọng trong tương lai bản thân sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa của mục Nhịp Cầu Nhân Ái, Báo Nông Thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và các đơn vị uy tín.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, tôi xin chúc cho địa chỉ tin cậy này tiếp tục là cầu nối gắn kết trái tim đến với những trái tim, luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tôi mong rằng, những chương trình ý nghĩa như "Bánh chưng xanh, Tết an lành" trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân và nhiều chương trình khác như: "Bữa Cơm Yêu Thương"; "Chợ Quê"… ngày càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người để cùng lan tỏa giá trị của lòng nhân ái, sự tử tế. Tôi xin gửi lời chúc đến mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, bình an, may mắn, hạnh phúc!

Cảm ơn Đoàn Thu Thủy đã chia sẻ thông tin!