Đoàn Văn Hậu rời Hà Nội FC, khoác áo tân binh V.League?

Ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 diễn ra hôm qua, Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với 1 pha lập công vào phút 49 góp phần giúp Hà Nội FC đánh bại Topenland Bình Định với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch. Bàn còn lại của đội chủ sân Hàng Đẫy đến từ Trương Văn Thái Quý (82').

Văn Hậu sắp đầu quân cho CLB Công An TP Hà Nội? Ảnh: FBNV.

Như vậy, Hà Nội FC đã giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2022. Trước đó, họ đã đăng quang tại V.League. Sau khi cùng Hà Nội FC đăng quang, đã xuất hiện thông tin về việc Văn Hậu sắp chia tay CLB.

Cụ thể, theo On Sports, CLB Công An TP.Hà Nội (tên gọi mới của CLB Công An Nhân Dân) đang tiến hành đàm phán với Hà Nội FC để mượn Văn Hậu ở mùa giải 2023. Nếu thương vụ này thành công, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ tạm thời chia tay Hà Nội FC trong 1 năm.

Sau khi giành quyền lên chơi ở V.League 2023, CLB Công An Nhân Dân được đổi tên thành CLB Công An TP.Hà Nội và chọn Hàng Đẫy làm sân nhà. Hiện tại, họ đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới.

