Đoàn Văn Hậu rơi lệ vì Doãn Hải My chỉ lọt tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

Tối 20/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Ngay từ đầu giờ tối, rất đông các nghệ sĩ đã xuất hiện tại sự kiện để chuẩn bị chứng kiến màn so tài của các thí sinh.



Doãn Hải My.

Ai cũng háo hức chờ đợi cô gái xinh đẹp và tài giỏi nhất được xướng tên với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

Dưới hàng ghế khách mời, sự xuất hiện của cầu thủ Đoàn Văn Hậu bất ngờ gây chú ý. Bên cạnh Đoàn Văn Hậu còn có thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cả hai ăn vận khá chỉn chu và dành sự quan tâm đặc biệt cho sự trình diễn của các thí sinh.

Ngay khi anh xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều khán giả cho rằng anh đến cổ vũ bạn gái tin đồn Doãn Hải My. Sau đêm thi, hai người công khai đứng cạnh nhau tình cảm.



Trong đêm chung kết, Doãn Hải My đã bật khóc nức nở khi tân hoa hậu và hai á hậu chụp ảnh cùng các nhà tài trợ trên sân khấu. "Bạn trai tin đồn" Đoàn Văn Hậu đã ôm lấy Doãn Hải My để động viên với đôi mắt ngấn lệ. Cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều chưa lên tiếng về mối quan hệ này. Tuy nhiên tin đồn về việc họ là một cặp tình nhân đã xuất hiện rất nhiều trong thời gian gần đây.

Đoàn Văn Hậu tiếc nuối khi Doãn Hải My chỉ lọt tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Doãn Hải My thể hiện khá tốt ở chung kết. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cô. Nữ sinh Đại học Luật Hà Nội dừng chân ở top 10. Chiều cao 1,67 m được cho là một trong những hạn chế của thí sinh này. Trước đó, cô luôn có mặt trong danh sách dự đoán ứng viên tiềm năng. Ưu điểm của cô là nụ cười tươi, khuôn mặt thánh thiện. Cô cũng thuộc nhóm thí sinh có học vấn cao.

Việc dừng lại ở top 10 khiến Hải My lộ rõ cảm xúc tiếc nuối. Tự nhận xét về bản thân, Hải My nói: “Dù tôi có vẻ ngoài như mọi người thường nhận xét là nền nã và dịu dàng, tôi tự nhận thấy mình có tính cách mạnh mẽ, tự lập và có trách nhiệm. Tôi cũng tôn trọng những giá trị truyền thống và thích lối sống hướng về gia đình cũng như những người mình thương yêu”.

Vẻ xinh đẹp của tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My: