Doanh nghiệp tiết lộ lý do không tăng giá sản phẩm trẻ em đều mê

Theo Tổng cục Thống kê, giá thực phẩm tăng, giá điện sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,27% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 6 tăng 0,67% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2%. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,74%.



Tại Việt Nam, do ảnh hưởng của lạm phát, nhiều mặt hàng đã có sự biến động. Cụ thể, hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+0,57%); lương thực (+0,09%); thực phẩm (+0,72%); thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,19%); giao thông (+0,16%); giáo dục (+0,11%); văn hóa, giải trí và du lịch (+0,34%).

Giá cả leo thang ở nhiều ngành hàng vì nhiều lý do, tuy nhiên, nhãn hàng Chocopie vừa tuyên bố về việc họ đã trải qua hành trình 10 năm không tăng giá, vậy lý do thực sự ở đây là gì?

Trong giỏ hàng của các bà nội trợ không thiếu thứ bánh trẻ con đều thích. Ảnh: T.D

Hành trình 25 năm mang bánh chocopie đến cho nhiều gia đình Việt

Có thể sai khi nói rằng giá của chocopie không thay đổi trong 10 năm qua. Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng "giá chocopie đã trở nên rẻ hơn".

Năm 1995, khi chocopie lần đầu tiên được bán ra tại Việt Nam, một hộp 12 chiếc có giá 25.000 đồng. Ở thời điểm đó, một bát phở có giá tầm khoảng 5.000-6.000 đồng. Hiện nay, giá 1 bát phở trung bình đã tăng từ 5 đến 10 lần, tuy nhiên, giá một hộp bánh chocopie chỉ tăng gấp đôi. Từ năm 2014 đến nay, mặc cho giá cả thị trường leo thang, giá bánh chocopie vẫn không hề thay đổi. Làm thế nào mà nhãn hàng Chocopie có thể duy trì giá của nó ngay cả khi giá của các sản phẩm khác tăng lên?

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện của nhãn hàng Chocopie cho biết: "Chúng tôi đến với Việt Nam bắt đầu bởi câu chuyện tình - 'Tình như chocopie - Tình như cách mà người Việt trao nhau'. Tạo ra các sản phẩm tốt nhất với mức giá tốt nhất để cảm ơn khách hàng vì những tình cảm dành cho Chocopie. Chính vì phương châm đó, nhãn hàng đã không tăng giá bánh chocopie trong suốt 10 năm qua. Duy trì mức giá ổn định để mọi người đều có thể thưởng thức bánh chocopie một cách dễ dàng và trọn vẹn nhất mà không phải suy nghĩ về giá.

Lựa chọn bánh giảm giá tại siêu thị

Vẫn đó là chiếc bánh chocopie nguyên vẹn từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, hương vị quen thuộc được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tình gửi trao tình, sự chuyển tiếp này chính là giá trị truyền thống mà nhãn hàng Chocopie luôn nỗ lực để tạo nên."

Đồng hành cùng người tiêu dùng

Anh Đức (quận Bình Tân, 35 tuổi) chia sẻ: Chocopie là món ăn nhẹ yêu thích của gia đình anh. Mặc dù hiện tại giá cả hàng hóa ở Việt Nam tăng khá nhiều ở mọi mặt hàng, tuy nhiên chocopie thì không những không tăng giá mà còn tặng thêm quà.

Gian hàng các loại bánh chocopie cải tiến tại siêu thị

Bà Ba (quận Gò Vấp, 62 tuổi), chủ sở hữu một cửa hàng tạp hóa, đã bán chocopie tại cửa hàng của bà kể từ ngày đầu tiên, cho biết: 'Chocopie là món bánh bán chạy nhất trong cửa hàng của tôi, hồi trước thế hệ con cái chúng tôi sử dụng rất nhiều và bây giờ thì tới thế hệ con cháu. Tôi nhận thấy một điểm đặc biệt ở Chocopie chính là giá của họ đã không thay đổi kể từ năm 2014. Đây có thể là một chính sách quan trọng của họ trong việc duy trì tính ổn định của thị trường, và tôi nghĩ nó đã rất thành công".

Chị Minh (Phú Nhuận, 33 tuổi), một bà nội trợ cùng con mua bánh Chocopie chia sẻ: "Chúng tôi thích ăn Chocopie bởi nhiều lý do, tôi đã bị ấn tượng về hương vị này ngay từ những ngày còn nhỏ. Tôi đã rất yêu thích nó từ đó đến nay, vì thế tôi mua chocopie cho các con của tôi, và chúng cũng thích bánh này. Tôi còn nhớ cái video quảng cáo 'tình như chocopie' được phát hồi tôi còn nhỏ, đó là một thước phim đẹp. Tôi thấy Orion đang làm được câu chuyện giống như cách họ nói về bánh Chocopie. Đúng là một thức quà tuổi thơ nhưng nó kết nối các thế hệ như một mắt xích của tình yêu thương và những ký ức".

Bí mật 10 năm không tăng giá

Về việc không tăng giá, đại diện Orion chia sẻ: "Việc duy trì chất lượng và trọng lượng như cũ trong khi vẫn giữ nguyên mức giá trong 10 năm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên hết, hơn là lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Để duy trì và phát triển, Orion chọn cách không tăng giá sản phẩm nhưng tập trung nhiều hơn vào việc phát triển đội ngũ bán hàng, mở rộng thị trường và không ngừng phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng, điều đó giúp chúng tôi có thể duy trì giá chocopie luôn ở mức ổn định".

Chocopie là nhãn hàng chiếm hơn 60% thị trường bánh pie tại Việt Nam và trở thành một món ăn nhẹ quốc dân được yêu thích nhất tại Việt Nam trong suốt nhiều năm liền. Bên cạnh các dòng bánh chocopie truyền thống, Orion đã không ngừng đổi mới mình bằng cách cho ra nhiều phiên bản chocopie khác nhau.

Vẫn là những chiếc bánh chocopie đó nhưng ngày nay chúng đã được cách điệu để trở nên thời thượng và phù hợp với xu hướng hơn. Ngoài bánh chocopie truyền thống, còn có các dòng bánh chocopie đậm, chocopie Molle, hay chocopie theo mùa (dưa hấu, đào)...

Giữ giá 10 năm để tạo thương hiệu và lòng tin của khách hàng chính là câu chuyện làm nên giá trị của món bánh quốc dân Chocopie tại Việt Nam.