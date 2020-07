Doanh số bán xe và điện thoại thông minh góp hơn 6.100 tỷ vào doanh thu của Vingroup

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất nửa đầu năm của Vingroup đạt 38.576 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu do Vingroup không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ, và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. Bình quân, mỗi ngày Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 210 tỷ đồng.

Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong nửa đầu năm 2019 và giả định giao dịch bán buôn được ghi nhận vào doanh thu thuần để so sánh tương đương, doanh thu nửa đầu năm nay của Vingroup đã tăng 5,4% so với cùng kỳ mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do Covid -19.

Doanh thu hoạt động sản xuất (VinFast, Vinsmart) của Vingroup bất ngờ tăng mạnh nửa đầu năm

Cụ thể theo từng lĩnh vực hoạt động, doanh thu bán lẻ bất động sản 6 tháng đầu năm đạt 23.461 tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản (bao gồm bán buôn lô lớn – được ghi nhận như thu nhập tài chính) trong kỳ đạt tổng cộng 34.439 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 3.156 tỷ đồng, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn do Covid-19.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí cũng giảm 37,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.611 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 184,5% so với cùng kỳ năm trước do trong năm 2019, doanh thu bán ô tô bắt đầu được ghi nhận từ tháng 6.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, doanh thu hoạt động sản xuất (VinFast, Vinsmart) tăng mạnh đã bù đắp một phần cho sự suy giảm doanh thu từ hoạt động bán lẻ.

Để có được kết quả này, VinFast đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5 và tháng 6 như "Đổi cũ lấy mới", "Siêu ưu đãi tháng 5" hay "Trước bạ 0 đồng". Qua đó, VinFast đạt được thành công đáng kể về mặt doanh số khi VinFast Fadil và Lux A2.0 lọt vào top 10 mẫu xe bán chạy nhất trong tháng, và lần lượt chiếm vị trí số một trong phân khúc xe hạng A và xe hạng sang.

VinFast cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và bảo hành, bảo dưỡng với tổng cộng 42 showroom/xưởng dịch vụ và 22 đại lý ủy quyền cho ôtô và 42 showroom/xưởng dịch vụ và 49 đại lý ủy quyền cho xe máy điện.

Trong khi đó, VinSmart tiếp tục giữ vững thị phần thuộc top 3 thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất trong quý 2. VinSmart cũng đã cho ra mắt thêm một mẫu điện thoại phổ thông Star 4 và phát triển thành công mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G, trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G.

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 6.085 tỷ đồng, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.354 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tới 429.573 tỷ đồng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 123.664 tỷ đồng. So với cuối năm ngoài, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng lần lượt 6,4% và 2,6%.

Cùng chung tay chống Covid-19, đầu tháng 7, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trao tặng 1.000 máy thở cho Nga, Ukraine và Singapore trong tổng số 2.600 máy để hỗ trợ công tác điều trị dịch bệnh Covid- 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.