Độc đáo Lễ hội trang sức PNJ Buôn Ma Thuột

Với mong muốn mang đến nhiều lựa chọn tinh tế hơn cho phái đẹp, để từ chính lựa chọn riêng của mình, mỗi người phụ nữ đều có thể kể nên câu chuyện thật của mình, phong cách riêng khác biệt. PNJ không chỉ sáng tạo nên nhiều thiết kế, bộ sưu tập cho mọi phong cách, hoàn cảnh, mà còn mang đến vô vàn ưu đãi, trải nghiệm tốt nhất đến cho khách hàng. Cũng chính vì những lý do trên, PNJ lần đầu tiên mang đến lễ hội trang sức tại Buôn Ma Thuột. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị và câu chuyện lựa chọn khác biệt của phụ nữ.

Quang cảnh lễ hội trang sức PNJ được tổ chức tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk)

Tại chương trình, nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi đã được diễn ra như: trình diễn trang sức PNJ, trình diễn trang sức áo cưới; cơ hội trải nghiệm những mẫu trang sức đẳng cấp quốc tế; tham gia bốc thăm may mắn các phần quà giá trị; trải nghiệm make up, thử làm cô dâu, chăm sóc da, nail... đến từ Thẩm mỹ Ngọc Dung, Lyly make up and bridal…

Trình diễn trang sức PNJ

Trình diễn trang sức áo cưới

Với 34 năm hình thành và phát triển, PNJ hiểu rằng, mỗi người phụ nữ đều có những lựa chọn rất riêng cho hành trình cuộc đời của mình. Ngoài những thiết kế trang sức luôn mang những câu chuyện tôn vinh những giá trị riêng biệt, đồng hành cho những lựa chọn ở mỗi phong cách trang sức, PNJ rất quan tâm đến những trải nghiệm của quý khách hàng khi đến tham quan và mua sắm tại PNJ.