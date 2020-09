"Đọc" những dấu hiệu bất ổn của lốp xe oto, tài xế cần phải biết

1. Lốp xe bị nứt và căng phồng

Là hiện tượng thường gặp nhất khi xe thường xuyên chạy đường xấu hoặc do lốp quá non hơi, làm xuất hiện các vết nứt nhỏ trên thành lốp. Việc bơm hơi quá non hoặc quá căng cũng có thể dẫn đến hiện tượng này.

2. Lốp xe mòn chính giữa



Dấu hiệu cho thấy lốp quá căng nên phần chính giữa lốp tiếp xúc nhiều với mặt đường nhất. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến độ bám đường của xe. Sai lầm khi nhiều người nghĩ rằng bơm lốp thật căng thì xe dễ đi và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên nó sẽ làm cho lốp mau hỏng.

3. Lốp xe bị mòn hai bên



Ngược lại với bị mòn chính giữa, nếu lốp chỉ bị mòn hai bên mép mà ở giữa vẫn bình thường thì đó lại là dấu hiệu của việc lốp non hơi. Nguy hiểm nhất là khi lốp quá mềm, không còn độ đàn hồi, hơi nóng dễ tích tụ có thể gây nổ lốp hoặc lâu ngày có thể làm hỏng hoàn toàn hệ thống treo.

4. Lốp mòn lệch một bên



Dấu hiệu này cho thấy góc nghiêng bánh lái có vấn đề, khiến lốp nghiêng ra ngoài hoặc vào trong so với bình thường. Hệ thống treo, khớp nối và nhíp của xe có vấn đề cũng có thể khiến lốp xe bị mòn vẹt một bên. Ngoài ra, lốp bị mòn lệch cũng có thể do xe thường xuyên phải chở nặng, độ chụm bánh xe không chuẩn và không thường xuyên đảo lốp.