Đội đua Cyan Racing của Lynk & Co tạo ra thành tích ấn tượng tại Marrakech

Tay đua Ma Qinghua cầm lái chiếc và chiến thắng cùng Lynk & Co 03 TCR.

Ma Qinghua đã cầm lái chiếc Lynk & Co 03 TCR và giành chiến thắng ở vòng đua thứ hai, cùng với đó Yann Ehrlacher và Santiago Urrutia cũng lần lượt giành vị trí thứ nhất và thứ hai ở vòng đầu tiên.

Kể từ năm 2019, Lynk & Co đã dần củng cố vị thế là một đối thủ đáng gờm trên bảng xếp hạng của bộ môn đua xe thể thao trên toàn cầu với những kết quả nổi bật. Với tổng cộng sáu chức vô địch thế giới, bao gồm bốn chức vô địch đồng đội và hai chức vô địch đơn, thương hiệu này đã dần chứng minh triết lý "không chỉ là một chiếc xe" thông qua những thành tựu có một không hai.

Lynk & Co Cyan Racing chiến thắng 2 giải FIA TCR World Tour tại Morocco

Lynk & Co 03 TCR, mẫu xe đua từng giành chức vô địch, được phát triển và sản xuất dựa trên mẫu Lynk & Co 03 trước đó. Mẫu Lynk & Co 03 TCR đã có những thay đổi đáng kể để phục vụ cho các giải đua chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ lại hệ thống khung gầm và động cơ 2.0T. Dòng Lynk & Co 03 mang hơi thở của những chiếc siêu xe thể thao với công suất vượt trội nhờ vào nền tảng CMA.

CMA tạo cơ sở vững chắc cho những cải tiến sau này trên dòng xe đua Lynk & Co 03 TCR. Với những điều chỉnh cụ thể về hệ thống phanh, hệ thống treo và sức mạnh để phù hợp với đặc điểm khí hậu cũng như địa hình của giải đua Marrakech diễn ra vào tháng 5, mẫu xe đua 03 TCR do Ma Qinghua, Yann Ehrlacher và Santiago Urrutia cầm lái đã giành được hai chức vô địch cùng một chức á quân. Hiệu suất vượt trội khẳng định sức mạnh của dòng xe Lynk & Co 03.

Sức mạnh vượt trội của Lynk & Co Racing 03.

Circuit Moulay El Hassan với chiều dài 1.701 km là chặng ngắn nhất trong giải TCR World Tour năm nay. Đường đua có bố cục ngược chiều kim đồng hồ với 8 góc cua và một đường thẳng dài. Được biết đến với các góc cua tốc độ từ trung bình đến thấp, sự kết hợp của ba góc cua T6-T8 cùng độ dốc xuống đáng kể đòi hỏi khả năng kiểm soát khung gầm và công suất mô-men xoắn chính xác.

Ma Qinghua đã có kinh nghiệm ở vòng đua Maroc trước đó và lần này, anh đã tham gia vào vòng hai của giải đấu. Dựa trên thành tích và kinh nghiệm của hai tay đua còn lại ở vòng đầu tiên, cũng như những hiểu biết sâu sắc về điều kiện tự nhiên và địa hình của đường đua, chiếc 03 TCR đã được thực hiện những điều chỉnh có chủ đích. Ngoài việc giảm 20 kg trọng lượng, hệ thống BOP (Cân bằng hiệu suất) còn đặc biệt giới hạn công suất động cơ ở mức 97,5% và kiểm soát khoảng sáng gầm xe ở mức 80 mm.

Trong môi trường đặc biệt nóng bức lên tới 35 độ C, chiếc xe vẫn xuất sắc giành được chức vô địch với điều kiện tốt nhất. Sau cuộc đua, Ma Qinghua thể hiện niềm vui khôn xiết và chia sẻ rằng: "Tôi vô cùng hạnh phúc! Tôi đã từng đua tại chặng đua này trước đó nhưng đây là chiến thắng đầu tiên mà tôi giành được và tôi rất vui khi được tận hưởng nó. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong đội, cũng như các thành viên Cyan Racing HQ ở quê nhà, xin cảm ơn thương hiệu Lynk & Co và Geely Group Motorsport. Hãy tiếp tục giành chiến thắng trong những chặng đua còn lại của mùa giải nhé".

Thiết kế xe Lynk & Co có gì ấn tượng?

Lynk & Co Racing 03 trên đường đua.

Lynk & Co là một thương hiệu ô tô với các sản phẩm được thiết kế dành riêng cho thế hệ các khách hàng hiện đại mới. Lynk & Co không ngừng tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm từ các cuộc đua, từ đó, tích hợp các công nghệ cũng như thiết kế từ những mẫu xe đua vào các mẫu xe thương mại, giúp nâng cao khả năng xử lý và độ tin cậy cho khách hàng.

Với dòng sản phẩm Lynk & Co 03 tiên phong, Lynk & Co tuân thủ triết lý thương hiệu "không chỉ là một chiếc xe", sản xuất các sản phẩm ô tô và không ngừng phát triển để trở thành thương hiệu ô tô cao cấp mới được người tiêu dùng trên toàn thế giới yêu thích.

Về Lynk & Co Ra mắt vào năm 2016, Lynk & Co được tạo ra để phục vụ thế hệ khách hàng hiện đại mới. Không chỉ là một thương hiệu xe ô tô mới, Lynk & Co còn đại diện cho một hình ảnh mới trong ngành ô tô. Với tầm nhìn toàn cầu, cởi mở và kết nối, thương hiệu này hướng tới xây dựng một nền tảng mở liên kết giữa con người, xe hơi và thế giới.