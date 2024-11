Đội ngũ của ông Trump ký tài liệu chuyển giao quyền lực với chính quyền Biden

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: RBC.

Thỏa thuận này cấp cho chính quyền mới quyền truy cập vào thông tin từ các cơ quan liên bang cần thiết để chuẩn bị tiếp quản các hoạt động của chính phủ.

Theo Axios, mốc thời gian cho quá trình chuyển giao quyền lực của tổng thống được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nhóm của ông Trump đã bỏ lỡ thời hạn để ký các thỏa thuận đã lên kế hoạch với Cơ quan dịch vụ chung (GSA) và Nhà Trắng.

Hiện tại, quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Trump và Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance sẽ được tài trợ tư nhân, với tên của những nhà tài trợ được công khai theo các điều khoản được nêu vào thứ Ba.

Thỏa thuận cũng quy định rằng nhóm của ông Trump sẽ không sử dụng các tòa nhà chính phủ hoặc công nghệ do GSA cung cấp, làm dấy lên những lo ngại tiềm ẩn về an ninh do các nỗ lực tấn công mạng gần đây nhắm vào ít nhất một chiến dịch tranh cử tổng thống.

Các điều kiện do nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đặt ra phần lớn trái ngược với các giao thức đã được thiết lập và các thủ tục lâu đời theo truyền thống trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Tuy nhiên, đã có tiền lệ cho những sai lệch như vậy. Đáng chú ý, ông Trump đã từ chối các cuộc họp với cơ quan tình báo sau khi trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông nói với tờ Daily Mail rằng ông muốn tránh những cáo buộc rò rỉ thông tin.

"Sự tham gia này cho phép những người được đề cử vào Nội các của chúng tôi bắt đầu các bước chuẩn bị quan trọng, bao gồm triển khai các đội đến mọi bộ và cơ quan, và hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự" - Susie Wiles, chánh văn phòng của Trump, cho biết trong một tuyên bố.

Max Stier, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Đối tác vì Dịch vụ Công, đơn vị giám sát Trung tâm Chuyển giao Tổng thống, gọi việc ký kết thỏa thuận là một bước tiến tích cực hướng tới quá trình chuyển giao quyền lực hiệu quả.

"Thỏa thuận này mở ra quyền truy cập trực tiếp vào thông tin từ các cơ quan liên bang, điều này rất quan trọng để chính quyền mới sẵn sàng điều hành vào Ngày đầu tiên và đóng vai trò quan trọng đối với thành công của quá trình chuyển giao", ông nói thêm.

Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với các cuộc thăm dò cho thấy cơ hội gần như bằng nhau 50-50 cho cả hai ứng cử viên, nhiều người ở Hoa Kỳ lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc biểu tình trên diện rộng.

Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Sau ngày 5/11, cả ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden đều thừa nhận chiến thắng của Donald Trump và hứa sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Harris nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ được hỗ trợ trong thời gian chuyển giao.