Clip: Du khách tham quan, trải nghiệm Love Hill, khu 9, bản Khiêng (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Từ thị trấn Than Uyên rẽ vào con đường bê tông bằng phẳng, xuyên qua cánh đồng lúa xanh tốt, chúng tôi đến Homestay Love Hill. Tọa lạc trên khu đồi rộng rãi, xung quanh là những ruộng lúa xanh rì, Homestay Love Hilll thật thơ mộng, cuốn hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi.

Homestay Love Hill này là của chị Trịnh Thị Ngần, ở khu 9, bản Khiêng (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Chị Ngần là giáo viên dạy sinh học của trường THPT Than Uyên.

Đến Homestay Love Hill, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn phong cảnh lãng mạn, thơ mộng của đồng quê Việt Nam ngay giữa núi rừng Tây Bắc. Khi chúng tôi đến, chị Ngần đang hướng dẫn nhân viên cắt tỉa cây hoa trên khu vườn rộng rãi, thoáng mát.

Homestay Love Hilll thật thơ mộng, cuốn hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ ngơi. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, chị Ngần vui vẻ nói: "Nghề chính của tôi là giáo viên, còn làm Homestay chỉ là nghề tay trái thôi. Tôi ấp ủ làm Homestay từ rất lâu rồi, song mãi đến năm 2021 mới bắt tay vào thực hiện. Xây dựng khu nghỉ dưỡng không chỉ là niềm đam mê của bản thân, mà còn là ý nguyện của bố mẹ tôi...".

Để biến khu đất cằn cỗi trồng chè trước đây, thành nơi nghỉ dưỡng lí tưởng cho du khách, chị Ngần đã phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Từ trồng hoa, cây cảnh tạo không gian cho khách tham quan, trải nghiệm đến xây dựng nhà cửa phục vụ du khách nghỉ ngơi đều được tiến hành bài bản, công phu...

Qua câu chuyện với chị Ngần, được biết: Homestay Love Hill được xây dựng trên khu đất đồi, với diện tích hơn 4.700m2, bao gồm các hạng mục: 7 căn nhà 2 tầng, với 14 phòng nghỉ; các điểm tạo hình check-in; khu vực cảnh quan vườn hoa; hệ thống các chòi ngắm view và thưởng thức ẩm thực, trà, cafe…

Một góc của Homestay Love Hill. (Ảnh: Phạm Hoài)

Dẫn chúng tôi dạo quanh khu Homestay Love Hill, chị Ngần chia sẻ: "Năm 2012, sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi được bố mẹ đẻ tặng "của hồi môn" là đồi chè rộng hơn 4.700m2. Hai vợ chồng có ý định làm homestay từ đó, song do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được...".

Sau một thời gian trồng chè, chị quay sang trồng cây ăn quả. Do không hợp khí hậu, thổ nhưỡng, cây ăn quả phát triển chậm, vợ chồng chị đành ngậm ngùi bỏ giữa chừng. Năm 2019, chị quyết định cải tạo khu đất đồi để trồng cây cảnh, trồng hoa ban, hoa đào và các loại cây hoa theo mùa, tạo nền làm homestay sau này".

Chị Trịnh Thị Ngần bên homestay của gia đình. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trong khu vườn của gia đình chị Ngần giờ có nhiều loại cây cảnh, hoa như: cây hoa ban, hoa đào, hoa hồng cổ Sapa, sim thái, ngũ sắc, khuyên vàng, đỗ quyên…Với mỗi loài hoa, chị Ngần quy hoạch thành từng vùng trồng khác nhau.

Sau khi gây dựng được vườn hoa, cây cảnh đẹp ngất ngây, chị Ngần bắt tay vào xây dựng homestay. Trước đó, hai vợ chồng chị Ngần sang tận Mù Cang Chải, Sa Pa để học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, phát triển homestay. Cuối năm 2021, Homestay Love Hill được hình thành và bắt đầu đi vào hoạt động, đón khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ ngơi.

Du khách vui vẻ chụp hình kỉ niệm khi đến với Love Hill. (Ảnh: Phạm Hoài)

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo đến từ Hà Nội, vui vẻ cho biết: "Tôi thực sự ấn tượng khi đến với đồi tình yêu Love Hill. Đến Love Hill, chúng tôi được tận hưởng không gian thoáng đãng, yên tĩnh, không khí mát mẻ và được chiêm ngưỡng vườn hoa muôn màu sắc cũng như cảnh quan núi non hùng vĩ nơi đây. Các phòng nghỉ ở đây cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, sạch sẽ và thoải mái".

Khi đến với homestay Love Hill, du khách còn được tham quan, trải nghiệm nhiều phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Thái ở bản Khiêng. Khách du lịch khi đến nghỉ ở Love Hill còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của người Thái như: Cá nướng, gà nướng, nậm pịa, cơm lam...

Các phòng nghỉ ở Homestay Love Hill được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, sạch sẽ và thoải mái. (Ảnh: Phạm Hoài)



"Dịp Tết nguyên đán vừa qua, Homestay Love Hill lúc nào cũng kín phòng. Khách đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh trên đồi tình yêu Love Hill tấp nập. Dịp đó, bình quân mỗi tháng, gia đình tôi thu từ 40-50 triệu. Không chỉ kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vợ chồng tôi còn tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên trong bản" – chị Ngần chia sẻ.