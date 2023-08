Đối tượng chiếm quyền kiểm soát Fanpage Công an Hà Nội có thể bị xử lý hình sự?

Điều tra vụ hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trên Fanpage Công an thành phố Hà Nội

Chiều tối 7/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, làm rõ việc kẻ xấu chiếm quyền, đăng tải ảnh nhạy cảm lên trang Fanpage Công an thành phố Hà Nội.

Fanpage của Công an thành phố Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, vào cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện trên phần story Fanpage Công an thành phố Hà Nội xuất hiện hình ảnh nhạy cảm. Khi click vào hình ảnh hiện ra các link lạ bằng tiếng nước ngoài.

Theo nhà chức trách, đây là vụ việc kẻ xấu chiếm quyền truy cập, đăng tải các hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, vụ việc đã được khắc phục ngay sau đó.

Được biết, trang Fanpage chính thức của Công an thành phố Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi, hàng ngày cập nhật các thông tin về tình hình an ninh, trật tự và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đây là kênh thông tin hữu hiệu kết nối Công an thành phố Hà Nội với người dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự một cách đa chiều và hiệu quả, với mục tiêu vì thành phố bình yên.

Có thể xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi xâm nhập trái pháp luật vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác để chiếm quyền điều khiển, đánh cắp dữ liệu hoặc làm sai lệch nội dung thông tin, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì thế, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của đối tượng đã truy cập trái phép vào trang thông tin của Công an thành phố Hà Nội, làm rõ động cơ mục đích của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, riêng hành vi đăng tải những hình ảnh có tính chất dâm ô, đồi trụy lên mạng xã hội mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này có thể đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển, gây mất an ninh an toàn mạng nên người thực hiện hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự.

Như vậy, dưới góc độ pháp lý, hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương pháp khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, chiếm quyền điều khiển…là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự với chế tài là phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Trường hợp trang mạng được xác định là hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh, đối tượng xâm nhập trái phép có thể bị bị xử phạt từ 7 đến 12 năm tù.