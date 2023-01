Đón Tết sớm ở nơi tưởng chừng không có Tết

Đã thành thông lệ, vào chiều 25 Tết, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho các phạm nhân. Hiện có 98 phạm nhân đang thi hành án tại đây, trong đó người án cao nhất là 5 năm tù, thấp nhất là 6 tháng tù giam.

Mâm cơm tất niên thịnh soạn với thịt gà luộc, cá rán, thịt lợn nấu bung, canh xương, rau... Đây là sản phẩm lao động cải tạo của các phạm nhân trong quá trình thi hành án. Một phần kinh phí tổ chức bữa cơm đặc biệt này trích từ quỹ nghĩa tình do Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đóng góp bằng tiền lương của mình.

Không thể thiếu trong mâm cơm tất niên là bánh chưng được chính phạm nhân tự tay gói. Theo Trung tá Lê Xuân Hạnh - Đội trưởng Đội quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, bữa cơm tất niên là món quà đặc biệt dành cho các phạm nhân nhân dịp Tết đến.

Sau lời chúc Tết của đại diện Ban giám thị trại giam, phạm nhân xếp hàng chỉnh tề bước vào phòng ăn, nơi mâm cỗ thịnh soạn đã sẵn sàng. "Bữa cơm tất niên không chỉ gợi nhớ không khí gia đình ấm áp mà còn khơi gợi ước mơ được đoàn viên với gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thông qua bữa cơm đặc biệt này, động viên, khích lệ các anh chị phạm nhân nỗ lực trong rèn luyện, lao động, cải tạo, chấp hành nội quy phòng giam để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội", Trung tá Lê Xuân Hạnh chia sẻ thêm.

Tạm quên đi lỗi lầm, tạm quên đi vị trí xã hội, cán bộ quản giáo và các phạm nhân hòa trong niềm vui chung, niềm vui thắp lên ước mơ đoàn viên và lòng hướng thiện của những người trót mắc sai lầm.

Hơn hết, bữa cơm còn là cái tình của người quản giáo, của những cán bộ làm công tác giam giữ với nỗ lực gieo vào lòng những người lầm lỗi khát khao về mái ấm gia đình, về sự đoàn viên...

Trong khuôn viên khu vực phân trại cải tạo, từng nhóm phạm nhân tranh thủ thời gian chăm chút luống hoa.

Với tội danh "Đánh bạc", tài xế Quảng Thành Trung (47 tuổi) phải thi hành bản án 7 tháng 23 ngày. Đây là cái Tết đầu tiên người đàn ông này xa nhà, xa vợ và 5 đứa con. "Những ngày này, có việc để làm thì thôi, chứ thời gian rảnh rỗi chỉ nhớ vợ, nhớ con. Giờ này nếu ở ngoài là tôi đang chở vợ đi mua cành đào về trưng Tết. Năm nay không có tôi, không biết bà ấy có sắm sửa gì cho Tết không. Tết càng đến gần càng "thấm" cái giá mình phải trả, không chỉ với bản thân mà còn với gia đình, vợ con. Vào đây, cứ ngỡ sẽ không có Tết nữa. May mắn, Ban giám thị, cán bộ quản giáo luôn động viên, cũng bớt đi nỗi buồn, được dự bữa cơm tất niên với những món ăn truyền thống. Năm mới, chỉ mong gia đình bình an, chúc cho bản thân có đủ nghị lực và quyết tâm để cải tạo. Một lần ăn Tết ở tù là quá đủ rồi", phạm nhân Trung tâm sự.

Những bàn tay trót nhúng chàm nâng niu, chăm chút cho từng khóm hoa, để thắp lên niềm hi vọng mới trong thời gian trả án...

20 ngày nữa phạm nhân Đoàn Văn Thơm (34 tuổi) thi hành xong bản án, trở về với gia đình. 20 ngày trong dịp Tết đối với Thơm là quãng thời gian xa vời vợi, với những ngậm ngùi cho một phút không giữ được mình. "Vào đây, ngấm lắm rồi", nam phạm nhân này chia sẻ. Thơm chăm chút cành đào để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con, dù ngày trở về không còn xa.

Trong những ngày Tết, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức thi đấu bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng, văn nghệ... cùng những phần quà cho đội thắng cuộc. Trong đêm Giao thừa, Ban giám thị sẽ xuống từng buồng giam chúc Tết, lì xì động viên từng phạm nhân. Các phạm nhân được ăn chế độ ăn gấp 5 lần bình thường.

"Chúng tôi cũng sẽ có những phần quà dành cho những phạm nhân khó khăn, không có người thăm nuôi trong dịp này để động viên họ yên tâm cải tạo", Trung tá Lê Xuân Hạnh cho biết.

Trong những ngày đông giá rét, giữa cái tình của người quản giáo, dường như Tết đã về sớm hơn ở nơi tưởng chừng như không có Tết này!