Đơn thư của bạn đọc đã được Báo Dân Việt chuyển đến cơ quan chức năng

Bà Đào Thị Thử ở An Ngãi phường Nhơn Hưng thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định chỉ vào khu đất có tranh chấp

1. Đơn của bà Đào Thị Thử ở An Ngãi phường Nhơn Hưng thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phản ánh:

Bà Đào Thị Thử có mối quan hệ chị em dâu với bà Võ Thị Bích Oanh, ngày 21/7/2017 bà Oanh đặt vấn đề mượn Giấy CNQSDDD để làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho bà Oanh để bà Oanh hợp thức hoá đi thế chấp vay vốn ngân hàng.



Việc thoả thuận với bà Oanh đã có lập Giấy mượn sổ và có sự chứng kiến của bà Ngô Thị Hương và bà Nguyễn Thị Tuyết vào ngày 21/6/2017. Tuy nhiên, sau khi hợp thức hóa thửa đất số 334 tờ bản đồ số 5 toạ lạc tại khu vực An Ngãi phường Nhơn Hưng. thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và được cấp GCNQSDĐ bà Oanh đã không thế chấp để vay ngân hàng mà đem chuyển nhượng cho người khác vào ngày 28/12/2018.

Ngày 12/12/2022, đơn của bà Đào Thị Thử đã được Báo Điện tử Dân Việt chuyển đến Công an tỉnh Bình Định và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bỉnh Định để xem xét, giải quyết.



Ngày 3/1/2023, Báo Dân Việt đã nhận được phản hồi từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Công văn số 59/BT-VKS-TTr-KT của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định gửi Báo Dân Việt nêu: Theo quy định của pháp luật, việc tố cáo tội phạm nêu trong đơn của bà Thử thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn và thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND thị xã An Nhơn. Do vậy, Viện KSND tỉnh Bình Định chuyển Công văn của Báo NTNN kèm đơn của bà Thử đến Viện KSND thị xã An Nhơn để kiểm sát việc giải quyết theo thẩm quền.

Còn phía Công an tỉnh Bình Định đến nay chưa có phản hồi.

Khu đất có tranh chấp của gia đình ông Lê Quang Dũng

2. Đơn của ông Lê Quang Dũng và vợ là bà Trịnh Thị Tươi ở xóm Am Lâm, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tố giác ông Nguyễn Văn Trình cùng địa chỉ trên.

Trong đơn nêu: "Ngày 10/02/2020, tôi cùng vợ là chị Trịnh Thị Tươi có nhu cầu đầu tư kinh doanh nên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Trình để vay số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) với thời hạn vay từ 10/02/2020 đến 10/02/2022. Để đảm bảo khoản vay, ông Nguyễn Văn Trình yêu cầu chúng tôi thế chấp quyền sử dụng đất đối với Thửa đất số 805 tờ bản đồ số 4, diện tích 824 m2 tại xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Để làm tin ông Trình còn yêu cầu chúng tôi ký Hợp đồng chuyển nhượng Thửa đất này cho mình, trường hợp tôi trả hết được nợ thì ông Nguyễn Văn Trình có nghĩa vụ hủy hợp đồng chuyển nhượng thửa đất và trao trả giấy tờ nhà đất trên cho vợ chồng tôi.



Tuy nhiên, đến hạn thanh toán tiền vay, ngày 10/02/2022 chúng tôi đã đến gặp ông Nguyễn Văn Trình để thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi với số tiền 560.250.000đ (Năm trăm sáu mươi triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), đồng thời yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Trình thừa nhận đã thực hiện thủ tục sang tên Thửa đất thế chấp trên và đã được Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 772809 ngày 24/02/2020. Đến nay ông Nguyễn Văn Trình đã chuyển nhượng lại cho người khác".

Ngày 12/12/2022, đơn của ông Lê Quang Dũng đã được Báo Điện tử Dân Việt chuyển đến Công an TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để xem xét, giải quyết.