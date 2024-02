Đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT giúp người dân vui Xuân đón Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân từ khắp mọi miền trở về địa bàn Sơn La ăn tết, đây cũng là nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, của BGĐ Công an tỉnh về triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết, lực lượng CSGT Sơn La đã liên tục tuần tra, kiểm soát và có những biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường.