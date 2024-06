Đồng minh của Mỹ tặng Ukraine hàng nghìn ô tô thu của lái xe bị thổi nồng độ cồn

Những chiếc xe tải do doanh nghiệp tư nhân quyên góp và các phương tiện bị tịch thu được chuyển đổi để giao cho các đơn vị quân đội và quân y Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Sáng kiến bất thường này bắt đầu từ đầu năm nay. Đến giờ quốc gia vùng Baltic này đã chuyển gần 1.200 phương tiện cho Ukraine, qua đó hỗ trợ thiết yếu cho cả các nỗ lực quân sự và nhân đạo.

Chính sách được ban hành năm ngoái cho phép chính phủ Latvia tịch thu phương tiện của những tài xế bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu (BAC) trên 0,15, cao gấp ba lần giới hạn pháp lý. Trong vòng hai tháng đầu tiên kể từ khi luật này được thực thi, hơn 200 phương tiện đã bị thu giữ, khiến các khu vực tạm giữ nhanh chóng bị lấp đầy.

Trước tình trạng ô tô bị tịch thu quá nhiều, chính phủ Latvia quyết định tặng chúng cho Ukraine thay vì bán tại các cuộc đấu giá công khai.

Reinis Poznaks, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Agendum, nói với các phóng viên: "Mỗi cuối tuần, chúng tôi giao khoảng 30 đến 40 ô tô từ Latvia đến Ukraine". Các lái xe của tổ chức này lái tới 1.200 dặm để giao chìa khóa.

Xe của Agendum đóng một vai trò thầm lặng ở Ukraine. Nhiều chiếc được chuyển đổi thành xe cứu thương, một số khác được quân đội sử dụng ở tiền tuyến hoặc làm công tác hậu cần thông thường. Tổ chức này tin rằng mỗi chiếc xe được quyên góp có thể cứu được từ 10 đến 100 mạng sống.

Nhóm Agendum lưu ý: "Nhu cầu rất cao về các loại xe 4x4 có khả năng lái địa hình và xe bán tải nhanh. Ngoài ra còn có nhu cầu về xe tải đông lạnh để chở những người đã thiệt mạng, xe tải cỡ trung và các loại khác" - trang web của họ cho biết.

Ngoài những chiếc xe bị thu hồi, những phương tiện khác được các cá nhân hoặc công ty ở Latvia quyên góp để hỗ trợ đồng minh của họ.

Nhóm cũng đang tìm kiếm tài xế. Các tình nguyện viên được yêu cầu thực hiện các chuyến đi từ trụ sở chính gần Riga đến Ukraine ít nhất hai lần một tuần, thường vào các tối thứ Ba và thứ Sáu, lái xe qua đêm qua Ba Lan.

Latvia trước đây chỉ phạt tiền những người lái xe say rượu, nhưng kể từ cuối năm 2022, việc lái xe khi say rượu đã được tái phân loại thành trọng tội và hiện có thể bị phạt tù. Trong khi các hình phạt điển hình bao gồm từ phạt tiền đến tước giấy phép, thỏa thuận bất thường của Latvia cũng đã thành công trong việc giải quyết vấn đề lái xe khi say rượu của đất nước, và chính quyền hứa sẽ cung cấp cho nhóm này khoảng hai chục xe mỗi tuần.

Latvia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ hiện là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu, là một trong những quốc gia ủng hộ đáng tin cậy nhất của Ukraine, đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Kiev.