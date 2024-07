Đồng minh lâu năm của Nga bất ngờ tập trận quân sự chung với Mỹ

Một người lính Armenia vẫy cờ trong cuộc biểu tình yêu cầu Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từ chức liên quan đến việc chuyển nhượng đất cho nước láng giềng Azerbaijan, bên ngoài tòa nhà chính phủ ở trung tâm Yerevan vào ngày 30/5/2024. Ảnh Getty

Theo hãng thông tấn Associated Press trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Suren Papikyan, cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Đối tác Đại bàng" là cuộc tập trận chiến tranh được thiết kế nhằm tăng cường khả năng hoạt động phối hợp với các đơn vị tham gia vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo hãng tin, cuộc tập trận bao gồm lực lượng gìn giữ hòa bình Armenia, quân nhân Lục quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, và Vệ binh quốc gia Kansas, mặc dù số lượng quân chính xác tham gia vẫn chưa được tiết lộ. Cuộc tập trận sẽ tiếp tục cho đến ngày 24/7.

Cuộc tập trận quân sự diễn ra trong bối cảnh Armenia - vốn là đồng minh thân cận của Điện Kremlin với tư cách là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moscow đứng đầu, một liên minh an ninh của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ - đã chứng kiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Nga sau chiến dịch quân sự nhanh chóng của Azerbaijan vào năm ngoái nhằm giành lại khu vực Karabakh, AP đưa tin.

Căng thẳng liên tục với Azerbaijan xảy ra sau khi hai nước xảy ra cuộc chiến kéo dài 6 tuần vào năm 2020. Năm 2021, Armenia cáo buộc Azerbaijan đưa quân vào lãnh thổ của mình và yêu cầu CSTO lên án quốc gia này.

Theo AP, mối quan hệ căng thẳng với Nga càng trở nên tồi tệ hơn khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố vào tháng 1/2023 rằng nước này sẽ không đăng cai các cuộc tập trận quân sự do Nga dẫn đầu cho CSTO vào năm 2023.

Vào thời điểm đó, giáo sư Mark N. Katz tại Trường Chính sách và Chính phủ Schar thuộc Đại học George Mason nói với Newsweek rằng việc hủy bỏ các cuộc tập trận của CSTO báo hiệu rằng Armenia muốn được bảo vệ nhiều hơn trước Azerbaijan với sự giúp đỡ của Nga.



"Tôi nghĩ điều quan trọng cần lưu ý là Thủ tướng Armenia đã hủy các cuộc tập trận CSTO tại Armenia không phải vì ông muốn chấm dứt vai trò của Nga tại Armenia, mà là một tín hiệu cho thấy Nga không làm đủ để giúp bảo vệ Armenia trước Azerbaijan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Tuy nhiên, vấn đề là với lực lượng Nga đang sa lầy ở Ukraine, Moscow thực sự không ở vị thế có thể làm nhiều như họ có thể làm cho Armenia nếu không có nó", Katz cho biết.

Chiến tranh Nga-Ukraine đã diễn ra kể từ khi ngày 24/2/2022. Trong khi đó, Nga vẫn tìm cách duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Armenia và Azerbaijan, cũng như với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh chủ chốt của Azerbaijan và là đối tác kinh tế quan trọng của Moscow trong bối cảnh phương Tây đang trừng phạt.

Điện Kremlin đã bày tỏ sự thất vọng trước những nỗ lực của Pashinyan nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia phương Tây và tách Armenia khỏi các liên minh do Nga đứng đầu.

Căng thẳng đặc biệt leo thang khi Armenia tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi đã truy tố Tổng thống Nga Vladimir Putin về những tội ác chiến tranh bị cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.