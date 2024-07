Tiết lộ sốc về tình trạng thực sự của TT Zelensky ngay lúc này

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AFP

Reuters cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày càng lo lắng cho tính mạng của mình khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vẫn tiếp diễn.



Một quan chức cấp cao của châu Âu nói với hãng tin này rằng, ông Zelensky "ngày càng hoang tưởng về những nỗ lực bị nghi ngờ của Nga nhằm ám sát ông và làm mất ổn định giới lãnh đạo Ukraine. Và điều đó là đúng".

Reuters cho biết họ đã nói chuyện với 8 quan chức Ukraine và nước ngoài hiện tại và trước đây, cũng như với "một số bạn bè và đồng nghiệp trong quá khứ của ông Zelensky". Theo hãng tin này, "họ vẽ nên bức chân dung của một nhà lãnh đạo trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn, ít khoan dung với sai lầm và thậm chí dễ bị hoang tưởng khi phải đối mặt với căng thẳng và mệt mỏi suốt ngày đêm".

Zelensky "hoàn toàn khác" so với diễn viên hài truyền hình mà ông từng là trước khi đắc cử vào năm 2019, Reuters đưa tin. Nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức hết hạn vào tháng 5 và chính trị gia này đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới, với lý do thiết quân luật được áp dụng trong nước do xung đột.

Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow đã cố gắng giết ông, mà không cung cấp bất kỳ chi tiết hoặc bằng chứng nào. Vào tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết hai đại tá được giao nhiệm vụ bảo vệ các quan chức cấp cao đã bị bắt giữ vì nghi ngờ được Moscow tuyển dụng để ám sát Zelensky.

Chính quyền Nga phủ nhận cáo buộc cố gắng loại bỏ Zelensky. "Chúng tôi không có kế hoạch nào như vậy", Dmitry Polyansky, phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết vào đầu năm nay.

Trong suốt cuộc xung đột, ông Zelensky đã trở nên không khoan nhượng với những cáo buộc về sự bất tài trong số các quan chức và cố vấn của mình, một thành viên giấu tên trong nhóm của ông nói với Reuters. "Nếu ông ấy thấy mọi người không chuẩn bị hoặc mâu thuẫn với nhau, ông ấy sẽ nói 'hãy ra khỏi đây. Tôi không có thời gian cho việc này'", nguồn tin cho biết.

Ông Zelensky cũng không ngừng nghỉ khi gây sức ép với những đồng minh phương Tây của mình để được viện trợ, theo một quan chức cấp cao của châu Âu. "Ông ấy lặp lại 15 lần những gì ông ấy cần, rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa hoặc phải đối mặt với hậu quả, và ông ấy không bỏ qua", quan chức này nhấn mạnh.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov, người đã bị sa thải vào năm ngoái trong bối cảnh bị cáo buộc tham nhũng, cho biết Zelensky hoạt động trong "một chế độ thiếu ngủ". Cuộc sống của chính trị gia Ukraine này bao gồm "các cuộc tham vấn vào ban đêm và các bài phát biểu trước quốc hội, thượng viện... bất kể thời gian nào", ông giải thích.

Theo Reznikov, ông Zelensky có một "túi đồ dự phòng" với quần áo thay và bàn chải đánh răng vì ông thường không biết mình sẽ ngủ qua đêm ở đâu. "Ông ấy ở trong trạng thái căng thẳng 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần - đó là một cuộc chạy marathon không bao giờ kết thúc", ông nói thêm.