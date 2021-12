Đồng Nai: 92 trường dạy học trực tiếp, dự kiến sau Tết cho học sinh toàn tỉnh đi học lại

Ngày 30/12, ông Đỗ Huy Khánh, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai cho biết tính đến nay một số trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cho học sinh đi học được gần 1 tháng. May mắn từ khi triển khai học trực tiếp tại một số trường đến nay chưa ghi nhận bất kỳ vấn đề gì bất thường.

Có 92 trường tại Đồng Nai đã cho học sinh đi học trực tiếp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Khánh cho hay, đến thời điểm này toàn tỉnh Đồng Nai đã có 92 trường học tổ chức dạy – học trực tiếp với hơn 26.800 học sinh đến trường, đạt tỷ lệ 93% học sinh đi học.

Sở GD-ĐT Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào mức độ dịch trên địa bàn để xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại, nhất là ở Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu và Nhơn Trạch.

Học sinh được hướng dẫn khai báo sức khoẻ khi đến trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hiện nay dịch bệnh đang dần được kiểm soát nên lãnh đạo Sở GDĐT cũng đã bàn bạc và thống nhất sẽ xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai, dự kiến đến tháng 2/2022 sẽ cho học sinh các cấp đồng loạt đến trường, kể cả cấp mầm non.

Điều này được thực hiện nhằm giải tỏa áp lực cho phụ huynh vì suốt thời gian dài phụ huynh vất vả sắp xếp việc gửi con, chăm sóc con nên khá ảnh hưởng đến công việc.

Hơn nữa trên thực tế, trẻ con học mầm non là điều trăn trở của nhiều phụ huynh do các trường mầm non chưa nhận trẻ đi học trở lại. Trong khi phụ huynh phải đi làm, nên bắt buộc phải gửi con ở những điểm giữ trẻ tư nhân khó đảm bảo các điều kiện cần thiết liên quan.

Cũng theo ông Khánh hiện nay số trường học cho học sinh học trực tiếp tăng lên hàng tuần, đó là tín hiệu đáng mừng cho ngành giáo dục Đồng Nai. Vì vậy để việc dạy và học diễn ra an toàn, ngành giáo dục đang cố gắng tiêm phủ vaccine Covid-19 cho học sinh. Đồng thời các trường cũng nghiêm ngặt trong công tác khử khuẩn, đảm bảo môi trường học tập an toàn.