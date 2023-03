Đồng Nai: Bắt nhóm "bùa phép" xe để tăng trọng lượng phế liệu lừa khách hàng

Sáng 13/3, nguồn tin từ Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết vừa bắt quả tang nhóm 6 đối tượng thu mua phế liệu (chủ yếu là sắt, đồng) đã dùng thủ đoạn tinh vi để làm sai lệch khối lượng hàng thực tế.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, theo công an, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9/3, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch tuần tra trên đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, phát hiện 3 xe tải chở sắt phế liệu có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, phát hiện 2 xe tải gắn két nước tự chế trái phép, dung tích 5m3/xe. Trong đó, 1 xe gắn két nước dưới gầm chạy dài theo chiều dọc thùng xe; xe còn lại gắn két nước ngay đầu thùng xe, nơi tiếp giáp với cabin có phủ bạt che kín.

Những két nước này đều được gắn với van xả loại có đường kính lớn phía dưới, xả nước rất nhanh.

Ngay sau đó, công an đã cho bốc số phế liệu từ 2 xe có gắn két nước trái phép xuống để cân lại trọng lượng xe. Kết quả, xe giảm xuống 5 tấn so lúc đầu các đối tượng cân.

Làm việc với công an, các lái xe trên khai số sắt phế liệu các phương tiện chở đi thuộc sở hữu của ông N.H.H (ngụ TP. Biên Hòa). Số phế liệu này được ông H mua từ một công ty trong KCN Nhơn Trạch 1.

Nhóm đối tượng lần lượt bị bắt vì bùa phép phế liệu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong khi vận chuyển đến trạm cân để cân khối lượng hàng, các đối tượng đã bơm nước vào két trước khi vào cân xe bốc hàng; đồng thời, xả nước ra ngay trong và sau khi bốc hàng nhằm làm sai lệch khối lượng hàng thực tế theo yêu cầu của chủ hàng.

Tại cơ quan công an, chủ hàng cũng thừa nhận, để có được hợp đồng thu mua số phế liệu trên đã phải bỏ giá cao hơn giá thị trường nên chỉ đạo lái xe thực hiện hành vi gian dối để thu lợi nhuận.

Sau khi ông N.H.H bị bắt thì đêm 9/3, ông N.C.H (ngụ huyện Long Thành) cũng đã đến Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú và khai nhận, trước đó có thỏa thuận, bàn bạc với N.H.H thực hiện hành vi sử dụng xe tải có cải tạo thêm két nước bí mật trên xe nhằm thay đổi trọng lượng xe để thu lợi bất chính từ việc chênh lệch khối lượng phế liệu.

Hiện, Công an huyện Nhơn Trạch đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.