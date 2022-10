Ngày 17/10, tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ bị khối u bướu ở cổ to “khủng”, bằng quả dưa hấu.

Khối u bướu to bằng quả dưa hấu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, khoảng 5 ngày trước, chị N.T.C.D. (SN 1987, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) được người nhà đưa đến nhập viện với một khối bướu to vùng cổ. Chị D. cho biết, chị phát hiện bướu cổ từ 2 năm trước và có thăm khám tại nhiều bệnh viện nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chị “ngó lơ”, không can thiệp, điều trị.

Tuy nhiên gần đây bướu có dấu hiệu phát triển nhanh, gây biến dạng vùng cổ, chèn ép đường thở dẫn đến khó chịu và gây mất thẩm mỹ khiến chị D. ngại giao tiếp.



Khối u chèn cổ chị D. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ xác định chị D. có bướu lớn (kích thước 15x10cm) vùng cổ kéo dài từ góc hàm bên trái đến hõm ức cần phải phẫu thuật.

Sau mổ, sức khỏe chị D. phục hồi tốt, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường, không còn khó thở, không khàn tiếng.

Về trường hợp này, bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng - Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, việc bóc tách khối bướu phải rất cẩn thận và tỉ mỉ vì kích thước quá lớn. Hơn nữa bướu có nhiều thuỳ dính và chèn lên thần kinh thanh quản quặt ngược, bó mạch cảnh trái, khí quản. Trường hợp này nếu không phẫu thuật sẽ gây chèn ép đường thở, khàn tiếng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây tâm lí mặc cảm cho người bệnh.

"Người dân khi thấy những dấu hiệu có khối u hoặc nổi hạch to ở cổ, bị khàn giọng, khó nuốt, khó thở, đau vùng cổ cần đến cơ sở y tế uy tín thăm khám chuyên khoa sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời”, bác sĩ CKI. Trần Ngọc Lưỡng khuyến cáo.