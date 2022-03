Đồng Nai: Ca dương tính với SARS-CoV2 tăng, nguồn lây chủ yếu từ học sinh và giáo viên

Ngày 1/3, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp. Ngoài cộng đồng đã ghi nhận ca nhiễm phát hiện bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính 2 lần.

Nguồn lây hiện nay tại Đồng Nai chủ yếu là học sinh và giáo viên. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong ngày ghi nhận 1.820 ca mắc mới (tăng 62,8% so với hôm qua), có 163 ca phát hiện qua xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (tăng 53,8% so với hôm qua), 1.657 ca phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (tăng 63,7% so với hôm qua).

Nguồn lây nhiễm bệnh tiếp tục ghi nhận phần lớn từ các cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi vì chưa được tiêm vaccine.

Học sinh nhiều trường tại Đồng Nai đã được nghỉ học trực tiếp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tính từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 314.809 ca nhiễm (bằng phương pháp Realtime RT-PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2).

“Do dịch bệnh vẫn phức tạp nên Đồng Nai hiện còn duy trì hoạt động 18 khu cách ly với tổng số 3.165 giường phục vụ người dân không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà. Những trường hợp bệnh trở nặng sẽ được điều trị Covid-19 tại các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Thống Nhất, Long Khánh…”, ông Vũ cho hay.

Cũng theo ông Vũ, học sinh dưới 12 tuổi do chưa được tiêm vaccine nên tỷ lệ lây nhiễm cao và trở thành nguồn lây đang gia tăng. Một số địa phương đã nâng cấp độ dịch lên vùng 3 (vùng cam) nên Đồng Nai đã phải cho một số trường dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Riêng học sinh mầm non nghỉ học, phụ huynh tự chăm sóc, hướng dẫn học tập, vui chơi tại nhà.