Khám xét trung tâm đăng kiểm tư nhân

Đến hơn 17 giờ ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành kiểm tra, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa). Đây là trung tâm đăng kiểm cơ giới tư nhân tại địa bàn Đồng Nai.

Hiện trường khám xét trung tâm đăng kiểm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, công an đã xuất hiện vào khoảng hơn 15 giờ cùng ngày.

Ngoài công an còn có đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai. Bên ngoài, nhiều cảnh sát cơ động được trang bị súng đứng bảo vệ, bao vây khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng công an vẫn đang tiến hành khám xét lấy lời khai của nhiều người trong Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D.

Bước đầu xác định sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng trinh sát Công an tỉnh xác định, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D xảy ra tình trạng đưa và nhận hối lộ nhằm mục đích bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Công an bao vây tứ phía. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cơ quan công an cũng xác định được một số chủ phương tiện ô tô đã có hành vi đưa hối lộ để được các nhân viên đăng kiểm bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, lực lượng Công an tỉnh đang tiến hành khám xét và bắt giữ những người liên quan. Thông tin cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ thông tin sau.