Đồng Nai: Dịch tái bùng phát mạnh, thêm nhiều trường học phải dừng dạy trực tiếp

Ngày 3/3, lãnh đạo ngành y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 3.397 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 7,6% so với hôm qua). Trong đó có 237 ca phát hiện qua xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (tăng 25,4% so với hôm qua), 3.160 ca phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (tăng 6,5% so với hôm qua).



Số ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có xu hướng tăng cao, nguồn lây ghi nhận vẫn phần lớn từ các cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học trực tiếp tại các trường học.

Nhiều trường đã tạm dừng học trực tiếp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước tình hình F0 tăng mạnh ở trường học, UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã chỉ đạo tạm dừng đến trường đối với 9 trường học trên địa bàn 2 xã: Trung Hòa và Đông Hoà. Đây là 2 xã có cấp độ dịch vùng 3 (tức vùng cam) theo quy định mức độ dịch.

Trong 9 trường tạm dừng đến trường có 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường THPT. Các trường TH, THCS và THPT sẽ chuyển sang học trực tuyến, còn trường mầm non sẽ dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Phát sinh nhiều F0 là học sinh và giáo viên nên nhiều địa phương ở Đồng Nai tăng cấp lên vùng 3. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trảng Bom từng là một trong 4 huyện bị ảnh hưởng nặng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư vào những tháng cuối năm 2021. Đây cũng là địa phương đã mạnh dạn đi đầu trong việc thí điểm mở cửa lại trường học.

Lãnh đạo địa phương này cho biết, việc tạm dừng đến trường với trẻ em và học sinh 9 trường trên địa bàn 2 xã vùng cam nói trên là bình thường theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch Covid-19.

Như vậy đến nay tại Đồng Nai đã có hàng chục trường quyết định cho học sinh tạm dừng học trực tiếp vì dịch Covid-19.