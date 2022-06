Đồng Nai: Ghi nhận trên 7.400 ca sốt xuất huyết, thêm 1 ca tử vong

Sốt xuất huyết tăng mạnh

Ngày 29/6, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Đồng Nai ghi nhận trên 7.400 ca bệnh sốt xuất huyết (SXH), tăng 125,84% so với cùng kỳ.

Trong đó, tổng số trẻ em mắc SXH là hơn 4.700 ca, chiếm tỷ lệ hơn 63%. Đặc biệt, suốt 1 tuần qua, Đồng Nai ghi nhận hơn 1.000 ca mắc SXH, tập trung nhiều tại TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Long Thành.

Phun xịt khử khuẩn phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai. Ảnh: T.Vương

Đáng nói, địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do SXH. Trường hợp này là một cháu bé ngụ tại huyện Trảng Bom. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 6 ca tử vong do SXH, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, tăng 6 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Tài cho biết năm nay, SXH nguy hiểm hơn so với cùng kỳ và nguy cơ dịch bệnh bùng phát phức tạp. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch SXH. Đề nghị người dân thường xuyên dọn dẹp, phát quang, làm sạch… nơi ở để muỗi, lăng quăng không có nơi trú ngụ…

“Tình hình SXH đang nguy hiểm nên trẻ em, người lớn bị sốt cao liên tục, khó hạ, có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn để được bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc”, ông Tài nhấn mạnh.

Bác sĩ Trần Lê Duy Cường, Phó khoa Hồi tích cực chống độc cho biết mỗi ngày khoa tiếp nhận điều trị từ 38-40 bệnh nhân, trong đó số ca SXH dao động từ 15-20 bệnh. Giai đoạn này ca SXH nặng, sốc rất nhiều, các lứa tuổi hay gặp từ 4-15 tuổi. Đặc biệt, đối với một số trẻ mắc SXH bị bệnh nền kèm theo như tan máu bẩm sinh, tim bẩm sinh hay trên nền cơ địa béo phì, việc theo dõi phải kỹ càng, đo huyết áp, xét nghiệm máu liên tục.

Cũng theo bác sĩ Cường, nhiều gia đình chủ quan nên đưa trẻ nhập viện muộn, nhiều trẻ khi nhập viện bị tụt huyết áp tụt, mạch không bắt được, việc điều trị cho trẻ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, đau nhức, gia đình cần đưa bé nhập viện sớm để can thiệp, xử lý, điều trị kịp thời.