Thoát nạn trở về sau khi bị nước cuốn xuống suối

Sáng 25/9, lãnh đạo UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) xác nhận, sau khi xác minh, trong cơn mưa lớn tối 23/9, không có nạn nhân bị thương vong do nước cuốn xuống suối Tam Bung, ven đường tỉnh 763 (xã Phú Túc, Định Quán).

Hiện tất cả các nạn nhân đều thoát nạn an toàn trở về nhà.

Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân bị nước cuốn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo Công an huyện Định Quán, đêm 23/9 công an nhận được tin báo về trường hợp nghi ngờ có 1 người bị nước cuốn trôi xuống suối Tam Bung.



Ngay lập tức Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Định Quán đã phối hợp cùng chính quyền, người dân 2 xã Phú Túc, Suối Nho (Định Quán) tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm 23/9. Đến ngày 24/9 công tác tìm kiếm vẫn diễn ra nhưng không tìm thấy bất kỳ nạn nhân nào.

Trong ngày 24/9 công an và chính quyền hai xã Phú Túc và Suối Nho cũng nhanh chóng rà soát, xác minh, nắm tình hình người dân địa phương, qua đó xác định không có trường hợp người dân 2 xã trên bị mất tích do nước cuốn. Công an cũng xác định được 1 người liên quan đến vụ bị nước cuốn là ông V.A.T. (47 tuổi, người chạy xe ôm ngụ xã Suối Nho, Định Quán) và mời ông T. lên làm việc.

Qua làm việc công an xác định, chiều tối 23/9, ông V.A.T. chở 2 người đàn ông (cùng ngụ huyện Thống Nhất) đi trên đường tỉnh 763 hướng xã Suối Nho - xã Phú Túc. Khi xe lưu thông qua khu vực gần cầu Tam Bung (xã Phú Túc) thì bị dòng nước đổ từ các lô cao su tràn ra đường cuốn đổ xe, ông V.A.T. cùng 1 người kịp bám vào hàng rào ven đường nên không bị cuốn.

Người còn lại tên P.H.V. (45 tuổi) bị nước cuốn đi một đoạn nhưng cũng đã kịp bám cành cây nên thoát nạn và đi nhờ một chiếc xe tải khác để tiếp tục lộ trình ban đầu. Hiện ông P.H.V. mới đến trình báo tại Công an xã Phú Túc về việc bản thân bị nước cuốn vào tối 23/9 nhưng đã thoát kịp.

Hiện ông P.H.V. đã về nhà tại huyện Thống Nhất.