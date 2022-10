Bắt trùm cho vay nặng lãi

Tối 24/10, Công an TP.Biên Hoà cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đang mở rộng điều tra để xử lý hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với Trần Văn Vĩnh (38 tuổi, chủ quán Karaoke VIP đóng tại phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa và Hoàng Tuấn Anh (49 tuổi, quê tỉnh Nam Định).

Đối tượng Trần Văn Vĩnh (phải). Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra, trước đó, vào ngày 19/10, tổ công tác 161 của Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Tân Hiệp. Thời điểm này, công an phát hiện Tuấn Anh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an thấy Tuấn Anh cất giữ 3 cuốn sổ ghi chép liên quan đến vay nặng lãi và hơn 80 triệu đồng trong cốp xe. Sau đó, Tuấn Anh bị đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Bước đầu qua khai thác nhanh, Tuấn Anh thừa nhận bản thân nghe theo yêu cầu của Vĩnh nên đã cho nhân viên quán Karaoke VIP vay tiền. Riêng Vĩnh cũng trong thời gian này bị công an bắt ngay trong sòng xóc đĩa ở TP.Biên Hòa.

Tại cơ quan công an, Vĩnh cũng thừa nhận bản thân đã thuê và giao nhiệm vụ cho Tuấn Anh ghi chép, thu tiền lãi lẫn gốc khi cho 15 nhân viên quán Karaoke VIP vay hơn 400 triệu đồng (người vay nhiều nhất 120 triệu, người vay ít nhất 20 triệu đồng), lãi suất 10% một tháng. Vĩnh bắt đầu cho vay từ tháng 2.

Tính đến khi bị bắt, Vĩnh đã thu lợi bất chính một số tiền rất lớn.